Россия планирует подать заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу
Начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай сообщил о том, что Россия планирует подать заявку на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.
Начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай сообщил о том, что Россия планирует подать заявку на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.
По его словам, на собрании, которое состоялось 20 декабря, обсуждался и вопрос подготовки боеспособной команды.
— Одной из важнейших тем, которые мы обсуждали на собрании 20 декабря, была Программа развития-2021, конечная цель которой — участие в заявочной кампании на право проведения чемпионата мира в 2021 году в России, — цитирует Beach Soccer Russia Шамрая. — И, соответственно, подготовка боеспособной команды, которая могла бы бороться за медали на этом турнире.
Мы не будем принимать участия в заявочной кампании к чемпионату мира 2019 года. Все это уже