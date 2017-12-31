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12:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия планирует подать заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

Начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай сообщил о том, что Россия планирует подать заявку на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

Источник: AFP 2017

По его словам, на собрании, которое состоялось 20 декабря, обсуждался и вопрос подготовки боеспособной команды.

— Одной из важнейших тем, которые мы обсуждали на собрании 20 декабря, была Программа развития-2021, конечная цель которой — участие в заявочной кампании на право проведения чемпионата мира в 2021 году в России, — цитирует Beach Soccer Russia Шамрая. — И, соответственно, подготовка боеспособной команды, которая могла бы бороться за медали на этом турнире.

Мы не будем принимать участия в заявочной кампании к чемпионату мира 2019 года. Все это уже как-то несерьезно, процесс запущен слишком поздно, раньше такого никогда не было. Но мы все вместе переживали, что ФИФА вдруг может по-другому посмотреть на пляжный футбол. Надеюсь, этого не случится, и пляжный футбол останется под эгидой международной организации.

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