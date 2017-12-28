Быстров воссоединится с Аршавиным?

Источник: Спорт-Экспресс

«АНЖИ» УСИЛИЛСЯ РУМЫНОМ

Махачкалинцы находятся в незавидном положении. 19 очков и 15 место — явно не то, на что надеялось руководство перед стартом сезона. Очевидно, что команде необходимо усиление.

«СЭ» стало известно, что полузащитник бухарестского «Динамо» Паул Антон пополнил ряды «Анжи». 26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку. Соглашение с хавбеком рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в «Хетафе» 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх. Также, по данным «СЭ», «Анжи» проявлял интерес к нападающему одесского «Черноморца» Алексею Хобленко, однако пока клубы не договорились о сумме сделки.

ХАВБЕК «АХМАТА» БУДЕТ ИГРАТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ ИТАЛИИ?

В четверг Corriere dello Sport сообщила, что «Болонья» заинтересована в приобретении румынского хавбека «Ахмата» Габриэла Торже. По информации портала, итальянцы рассматривают полузащитника как потенциальную замену Симоне Верди, которым интересуется ряд европейских клубов.

Судя по всему, грозненцам футболист не нужен. Начало сезона 28-летний игрок провел в аренде в «Карабюкспоре», но был вынужден покинуть команду в связи с финансовыми проблемами клуба. В этом сезоне румын провел 15 матчей, в которых забил 3 гола.

БЫСТРОВ УЕДЕТ В КАЗАХСТАН?

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров практически не получает игровой практики в команде. За весь сезон хавбек провел всего лишь три матча в чемпионате России, два из них в стартовом составе и ни в одном не провел на поле 90 минут. Поэтому не стоит удивляться, если хавбек зимой сменит клубную прописку.

Как сообщает казахстанский портал sport.inform, «Кайрат» ведет переговоры с Быстровым. При этом вероятность трансфера оценивается как 50 на 50.

Напомним, что в этой же команде довольно успешно выступает бывший одноклубник хавбека по «Зениту» Андрей Аршавин. Будет любопытно посмотреть на воссоединение петербуржского дуэта уже в Казахстане!

У ЕЩЕНКО В «СПАРТАКЕ» САМАЯ НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА?

Защитник Андрей Ещенко фактически незаменим в этом сезоне для «Спартака», несмотря на солидный возраст — в феврале игроку исполнится 34 года. Он проводит от звонка до звонка практически все матчи, выполняя огромный объем работ на поле.

Пришедший летом серб Марко Петкович не оправдывает ожиданий. Снова появляются слухи о возможном переходе в «Спартак» Вячеслава Караваева, у которого не ладятся дела в Чехии.