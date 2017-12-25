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25 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Мутко остался, чтобы вернуться

В понедельник президент РФС Виталий Мутко объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. «И.о.» стал генеральный директор союза Александр Алаев.

Источник: Спорт-Экспресс

«Нет никаких отставок», — эту фразу Мутко сказал в понедельник несколько раз. И до начала исполкома, в узком кругу, и после — в широком. Кажется, для него было очень важно показать, что это никакое не поражение или, еще хуже, опала. Мастер кулуарной игры, он со своей задачей справился блестяще. Когда после долгого заседания вице-премьер РФ вышел к прессе, сел в центре стола и взял слово, стало ясно: расклад сил, несмотря на обстоятельства, остается прежним.

С некоторыми внешними изменениями.

В российской истории уже случалось, когда чей-то уход в действительности оказывался лишь временным шагом в сторону. И в футболе тоже. Очевидно, что с Мутко сейчас происходит то же самое. Да, у него непростые времена, давление возрастает, внутренние и внешние противники атакуют. В таких условиях быть постоянно в центре внимания тяжело и в чем-то даже опасно. Потому и нужно отойти в тень. Чтобы вернуться через шесть месяцев.

«А может, и раньше», — оговорился сам Мутко, который к вопросу о своей должности перешел только через 20 минут после начала пресс-конференции. Он и здесь показал, что остается главным — говорить станет тогда, когда посчитает нужным, и то, что хочет сам, а не что ждут.

Ловко жонглируя цифрами и графиками, переходя с одной темы на другую, Мутко будто загипнотизировал зал с почти сотней журналистов (в Доме футбола столько не собиралось, наверное, никогда). Убойный монолог, в котором соседствовали мини-футбольные площадки, лимит на легионеров в премьер-лиге и терапевтические исключения у западных спортсменов, стал лучшей вакциной против трудных вопросов. Вопросы, конечно, задали, но ни один не поставил Мутко в тупик.

Уходит, чтобы вернуться — так можно было бы назвать случившееся. Но нет, Мутко не уходит, он остается, чтобы «курировать спорт на государственном уровне». То есть снова быть над всеми. И заодно руководить футболом, пока действует мандат (до 2020 года). То есть, вы понимаете: президент РФС — Мутко, просто его обязанности на срок до 6 месяцев исполняет Александр Алаев.

Кадры решают все — эта менеджерская мудрость выполнена безукоризненно. В РФС на хозяйстве остается Алаев — как модно сейчас говорить, «молодой технократ», на сто процентов лояльный Мутко. То же самое, вероятно, произойдет и в оргкомитете «Россия-2018», который должен возглавить Алексей Сорокин — еще один человек Виталия Леонтьевича. Этого тоже не исключил сам Мутко.

Алаев и Сорокин — оба работали в РФС на должности генерального директора с президентом Мутко, оба пользуются у шефа полным доверием. Одному 38 лет, второму 45. Энергичные, конкретные, быстрые в принятии решений, современные. Но что очень важно — лояльные, понимающие, что такое вертикаль и свое в ней место.

Но главный вопрос все же не «как», а — «зачем».

Очевидно, для того, чтобы отвести удар от российского футбола до проведения ЧМ-2018 (турнир стартует как раз чуть меньше чем через полгода). И сделать это с минимальными потерями для репутации.

Не секрет, что Мутко — один из главных объектов глобальной атаки на российский спорт. Во время всех допинговых разбирательств в кулуарах говорилось, как хотят его отставки на Западе. Якобы это было даже одним из условий по допуску России сначала в Рио, потом в Пхенчхан. Слухи, не более, но согласитесь — любопытные.

Что ж, давление произвело эффект. Правда, не совсем такой, как ожидалось. Сначала Мутко вывели из-под удара, переведя его из министра спорта в вице-премьеры, а теперь вместо отставки он «временно приостановил выполнение обязанностей». В РФС — уже. В оргкомитете — наверное, скоро. Но и обеими структурами, опять же, остаются руководить его люди.

А формально — да, Мутко ушел. Точнее, отошел.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

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