Мутко остался, чтобы вернуться
В понедельник президент РФС Виталий Мутко объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. «И.о.» стал генеральный директор союза Александр Алаев.
В понедельник президент РФС Виталий Мутко объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. «И.о.» стал генеральный директор союза Александр Алаев.
«Нет никаких отставок», — эту фразу Мутко сказал в понедельник несколько раз. И до начала исполкома, в узком кругу, и после — в широком. Кажется, для него было очень важно показать, что это никакое не поражение или, еще хуже, опала. Мастер кулуарной игры, он со своей задачей справился блестяще. Когда после долгого заседания
С некоторыми внешними изменениями.
В российской истории уже случалось, когда
«А может, и раньше», — оговорился сам Мутко, который к вопросу о своей должности перешел только через 20 минут после начала
Ловко жонглируя цифрами и графиками, переходя с одной темы на другую, Мутко будто загипнотизировал зал с почти сотней журналистов (в Доме футбола столько не собиралось, наверное, никогда). Убойный монолог, в котором соседствовали
Уходит, чтобы вернуться — так можно было бы назвать случившееся. Но нет, Мутко не уходит, он остается, чтобы «курировать спорт на государственном уровне». То есть снова быть над всеми. И заодно руководить футболом, пока действует мандат (до 2020 года). То есть, вы понимаете: президент РФС — Мутко, просто его обязанности на срок до 6 месяцев исполняет Александр Алаев.
Кадры решают все — эта менеджерская мудрость выполнена безукоризненно. В РФС на хозяйстве остается Алаев — как модно сейчас говорить, «молодой технократ», на сто процентов лояльный Мутко. То же самое, вероятно, произойдет и в оргкомитете «Россия-2018», который должен возглавить Алексей Сорокин — еще один человек Виталия Леонтьевича. Этого тоже не исключил сам Мутко.
Алаев и Сорокин — оба работали в РФС на должности генерального директора с президентом Мутко, оба пользуются у шефа полным доверием. Одному 38 лет, второму 45. Энергичные, конкретные, быстрые в принятии решений, современные. Но что очень важно — лояльные, понимающие, что такое вертикаль и свое в ней место.
Но главный вопрос все же не «как», а — «зачем».
Очевидно, для того, чтобы отвести удар от российского футбола до проведения ЧМ-2018 (турнир стартует как раз чуть меньше чем через полгода). И сделать это с минимальными потерями для репутации.
Не секрет, что Мутко — один из главных объектов глобальной атаки на российский спорт. Во время всех допинговых разбирательств в кулуарах говорилось, как хотят его отставки на Западе. Якобы это было даже одним из условий по допуску России сначала в Рио, потом в Пхенчхан. Слухи, не более, но согласитесь — любопытные.
Что ж, давление произвело эффект. Правда, не совсем такой, как ожидалось. Сначала Мутко вывели
А формально — да, Мутко ушел. Точнее, отошел.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.