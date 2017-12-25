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25 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Газзаев — про решение Мутко: Временно можно быть только беременным!

Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал решение президента РФС Виталия Мутко временно приостановить работу в этой должности и назначить Александра Алаева исполняющим обязанности.

Источник: РИА "Новости"

— Впервые сталкиваюсь с такой формулировкой: временно приостановить исполнение обязанностей в РФС, — заявил Газзаев. — Временно можно быть только беременным! Такое ощущение, что глава РФС пытается ухватиться за последнюю соломинку — лишь бы удержаться на посту. Разве такое красит мужчину?

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На мой взгляд, человек должен был либо взять ответственность за случившееся на себя, либо до конца стоять на своем. Решение надо было принимать принципиальное. С честью и достоинством. А не «временно» уходить в сторону. Почему он решил идти в суд против МОК именно сейчас, а не раньше?

Меня волнует, что уже совсем скоро в России пройдет важнейшее событие в истории нашего футбола и спорта — домашний чемпионат мира по футболу. Но кто будет отвечать за подготовку национальной сборной к турниру? Получается, если что-то пойдет не так, то все спишут на Александра Алаева, который исполнял обязанности в эти полгода.

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