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25 декабря, источник: ТАСС

Алаев назвал неожиданным свое назначение врио президента РФС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Назначение генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева временно исполняющим обязанности президента организации стало для него неожиданным. Об этом Алаев сказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о решении приостановить свою работу в качестве президента организации на полгода на заседании исполкома в понедельник. В случае ухода президента РФС пост должен занять один из вице- президентов, однако Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались в пользу Алаева.

«Мое назначение стало для меня очень неожиданным. Но не боги горшки обжигают — будем работать. Действительно без всякого пафоса — нужно засучить рукава и работать», — сказал Алаев.

По словам Алаева, руководство РФС будет советоваться с Мутко.

«Поскольку он самый опытный человек в российском футболе. Он никуда не уходит, будет нас курировать. Но мы остаемся самодостаточной организацией. Пирамида принятия решений у нас рабочая — это не какая то ширма. Любое решение не принимается единолично или в каком-то порыве», — отметил врио президента РФС.

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