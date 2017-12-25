Алаев назвал неожиданным свое назначение врио президента РФС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о решении приостановить свою работу в качестве президента организации на полгода на заседании исполкома в понедельник. В случае ухода президента РФС пост должен занять один из вице- президентов, однако Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались в пользу Алаева.
«Мое назначение стало для меня очень неожиданным. Но не боги горшки обжигают — будем работать. Действительно без всякого пафоса — нужно засучить рукава и работать», — сказал Алаев.
По словам Алаева, руководство РФС будет советоваться с Мутко.
«Поскольку он самый опытный человек в российском футболе. Он никуда не уходит, будет нас курировать. Но мы остаемся самодостаточной организацией. Пирамида принятия решений у нас рабочая — это не какая то ширма. Любое решение не принимается единолично или в каком-то порыве», — отметил врио президента РФС.