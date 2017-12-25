Алаев назвал неожиданным свое назначение врио президента РФС

Источник: ИТАР-ТАСС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о решении приостановить свою работу в качестве президента организации на полгода на заседании исполкома в понедельник. В случае ухода президента РФС пост должен занять один из вице- президентов, однако Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались в пользу Алаева.

«Мое назначение стало для меня очень неожиданным. Но не боги горшки обжигают — будем работать. Действительно без всякого пафоса — нужно засучить рукава и работать», — сказал Алаев.

По словам Алаева, руководство РФС будет советоваться с Мутко.