Кто такой Александр Алаев? Он будет исполнять обязанности президента РФС

Александр АЛАЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

МИНИ-ФУТБОЛ С АНОХИНЫМ

Все, кто считают, что футболом должен руководить чисто футбольный человек, должны быть довольны — во главе РФС пусть и приставкой «и.о.» встал бывший спортсмен, знающий игру изнутри. Профиль Александра Алаева до сих пор можно найти на сайте ЛФЛ.

Правда, значимых успехов именно в большом футболе Алаев не добился. Как рассказывает сам 38-летний функционер, в семь лет он пришел в московскую СДЮШОР № 76, где занимался вместе с будущим капитаном сборной России по пляжному футболу Ильей Леоновым. В основной разновидности игры Алаев дошел только до КФК, в мини-футболе добился большего — выступал за команду МГСУ, которая была в высшей лиге, втором по силе дивизионе чемпионата страны. Примечательно, что в составе вместе с Алаевым находились будущие коллеги по РФС — вице-президент Союза Сергей Анохин и начальник отдела пляжного футбола Сергей Шамрай. Позже Алаев играл за созданную Анохиным команду Leman Pipe.

«ПЛЯЖКА» С КАРПИНЫМ

Александр АЛАЕВ и Виталий МУТКО | Источник: Спорт-Экспресс

В 2005 году будущий и.о. президента РФС побывал в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по пляжному футболу и загорелся этим видом спорта. Алаев, Анохин и группа других первопроходцев «бичсоккера» соорудили площадку в Серебряном Бору и провели на ней дебютное первенство Москвы. Позже Алаев участвовал в первом чемпионате России по «пляжке», который прошел в Анапе, причем совмещал две роли — действующего игрока и организатора турнира.

Такая двойственность не помешала футболисту-функционеру сыграть за сборную России по пляжному футболу — причем вместе с Валерием Карпиным. В отчете об одном из матчей из середины нулевых можно найти такую информацию: «Счёт открыл генеральный директор ФПФР Александр Алаев, а лучшим снайпером стал Валерий Карпин, трижды поразивший ворота соперника».

Вместе со сборной России Алаев стал серебряным призером Кубка Европы в закрытых помещениях.

РФС С МУТКО И ФУРСЕНКО

Александр АЛАЕВ и Сергей ПРЯДКИН | Источник: Спорт-Экспресс

Первое знакомство Алаева с Виталием Мутко состоялось в 2005-м. Тогда он, Анохин и группа энтузиастов пришли в Российский футбольный союз с планами развития «пляжки». Два года спустя Алаев перешел на постоянную работу в отдел массового футбола на должность специалиста по пляжному.

С приходом на пост главы РФС Сергея Фурсенко позиции Алаева укрепились: в 2010 году он стал заместителем спортивного директора, а два года спустя — исполнительным директором. Параллельно он руководил комитетом по родному пляжному футболу. В 2013 году, уже при Николае Толстых бывшего игрока сборной России по «бичсоккеру» утвердили в должности генерального директора РФС.

Летом 2017 года Алаев стал председателем комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу. Именно гендиректор РФС вел переговоры о расторжении контракта с Фабио Капелло и приглашал сборную Аргентины на недавний товарищеский матч в Москву.

ЧТО ГОВОРЯТ ОБ АЛАЕВЕ

Александр АЛАЕВ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Виталий МУТКО, президент РФС:

— Выступил Никита Павлович Симонян, попросил не делать его «и.о.». Анохин и Прядкин тоже заняты, поэтому я попросил исполком возложить эти обязанности на Алаева. Я планирую вернуться. Может, и раньше, чем через полгода. В общем, мы договорились обо всем — Алаев будет всем управлять. А я буду рядом.

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Анатолий ВОРОБЬЕВ, бывший генеральный секретарь РФС:

— Алаева всегда считал одним из самых перспективных менеджеров нового поколения. Собственно, он и в пляжном футболе себя показал, когда занимал там руководящую должность. С ним мы добивались больших успехов. И на посту генерального директора РФС тоже сделал немало.

Андрей БУХЛИЦКИЙ, вратарь сборной России по пляжному футболу: