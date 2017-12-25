Кто такой Александр Алаев? Он будет исполнять обязанности президента РФС
Рассказываем о функционере, который в ближайшее время будет руководить российским футболом.
Рассказываем о функционере, который в ближайшее время будет руководить российским футболом.
Все, кто считают, что футболом должен руководить чисто футбольный человек, должны быть довольны — во главе РФС пусть и приставкой «и.о.» встал бывший спортсмен, знающий игру изнутри. Профиль Александра Алаева до сих пор можно найти на сайте ЛФЛ.
Правда, значимых успехов именно в большом футболе Алаев не добился. Как рассказывает сам 38-летний функционер, в семь лет он пришел в московскую СДЮШОР № 76, где занимался вместе с будущим капитаном сборной России по пляжному футболу Ильей Леоновым. В основной разновидности игры Алаев дошел только до КФК, в
«ПЛЯЖКА» С КАРПИНЫМ
В 2005 году будущий и.о. президента РФС побывал в
Такая двойственность не помешала
Вместе со сборной России Алаев стал серебряным призером Кубка Европы в закрытых помещениях.
РФС С МУТКО И ФУРСЕНКО
Первое знакомство Алаева с Виталием Мутко состоялось в 2005-м. Тогда он, Анохин и группа энтузиастов пришли в Российский футбольный союз с планами развития «пляжки». Два года спустя Алаев перешел на постоянную работу в отдел массового футбола на должность специалиста по пляжному.
С приходом на пост главы РФС Сергея Фурсенко позиции Алаева укрепились: в 2010 году он стал заместителем спортивного директора, а два года спустя — исполнительным директором. Параллельно он руководил комитетом по родному пляжному футболу. В 2013 году, уже при Николае Толстых бывшего игрока сборной России по «бичсоккеру» утвердили в должности генерального директора РФС.
Летом 2017 года Алаев стал председателем комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу. Именно гендиректор РФС вел переговоры о расторжении контракта с Фабио Капелло и приглашал сборную Аргентины на недавний товарищеский матч в Москву.
ЧТО ГОВОРЯТ ОБ АЛАЕВЕ
Виталий МУТКО, президент РФС:
— Выступил Никита Павлович Симонян, попросил не делать его «и.о.». Анохин и Прядкин тоже заняты, поэтому я попросил исполком возложить эти обязанности на Алаева. Я планирую вернуться. Может, и раньше, чем через полгода. В общем, мы договорились обо всем — Алаев будет всем управлять. А я буду рядом.
Анатолий ВОРОБЬЕВ, бывший генеральный секретарь РФС:
— Алаева всегда считал одним из самых перспективных менеджеров нового поколения. Собственно, он и в пляжном футболе себя показал, когда занимал там руководящую должность. С ним мы добивались больших успехов. И на посту генерального директора РФС тоже сделал немало.
Андрей БУХЛИЦКИЙ, вратарь сборной России по пляжному футболу:
— В 2005 году я выступал за ФК «Волга-Тверь», после завершения сезона во второй лиге приехал домой, и вдруг позвонил Александр Алаев и пригласил поиграть в пляжный футбол. Даже не знал, что приеду прямо для участия в турнире.