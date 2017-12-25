Сорокин: Решение Мутко приостановить работу в РФС было мужественным

«Я с уважением отношусь к решению Виталия Леонтьевича. Это мужественное решение, оно было, видимо, вынужденное в нынешних условиях. Тут ничего не скажешь», — сказал Сорокин.

Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок, опередив по количеству голосов Валерия Газзаева. Также Мутко занимает пост председателя оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018», но готов оставить эту должность, чтобы сосредоточиться на государственной работе.