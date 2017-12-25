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25 декабря, источник: ТАСС

Алаев: Приостановление деятельности Мутко во главе РФС не приведет к оттоку спонсоров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Приостановление деятельности Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС) вряд ли приведет к оттоку спонсоров организации. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен Алаев. На исполкоме было объявлено, что РФС полностью погасил долги организации.

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«Бюджет РФС стабилен, сбалансирован, по нему ничего не угрожает. Надеемся, что до чемпионата мира продлим отношения со всеми партнерами. Не думаю, что произойдет отток спонсоров из-за сегодняшних решений Мутко», — сказал Алаев.

Врио главы РФС считает, что Мутко должен возобновить деятельность на посту главы РФС как можно быстрей.

«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич. Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями, это футбольная семья. Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать. Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю все возможное», — сказал Алаев.

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