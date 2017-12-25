Симонян: Алаев является самой верной кандидатурой на пост врио президента РФС

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании исполкома организации объявил о временном приостановлении своей деятельности на посту главы РФС. Вице- президенты РФС Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались занимать этот пост.

«На мой взгляд, Алаев — самая правильная кандидатура. По уставу должен быть я как первый вице-президент, но возраст уже не тот. Три периода исполняющим обязанности был я — бог любит троицу, поэтому вряд ли получится еще. К тому же Алаев молодой, у него большой опыт, поэтому, естественно, мы его поддержали», — сказал Симонян.