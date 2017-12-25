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25 декабря, источник: ТАСС

Симонян: Алаев является самой верной кандидатурой на пост врио президента РФС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев является самой правильной кандидатурой на посту временно исполняющего обязанности президента РФС. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании исполкома организации объявил о временном приостановлении своей деятельности на посту главы РФС. Вице- президенты РФС Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались занимать этот пост.

«На мой взгляд, Алаев — самая правильная кандидатура. По уставу должен быть я как первый вице-президент, но возраст уже не тот. Три периода исполняющим обязанности был я — бог любит троицу, поэтому вряд ли получится еще. К тому же Алаев молодой, у него большой опыт, поэтому, естественно, мы его поддержали», — сказал Симонян.

Мутко также объявил, что готов подать иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном запрете посещения Олимпийских игр. «Тем более, что другие кандидаты, [Сергей] Прядкин и [Сергей] Анохин, взяли самоотвод. Дальше мы будем ждать возвращения Виталия Леонтьевича. Его решение оцениваю как правильное: то что творится в отношении России, все эти санкции и прочее, МОК. Он естественно должен отстаивать свои права», — отметил Симонян.

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