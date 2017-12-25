Исполком РФС: уйдет ли Мутко?

Источник: Газета.Ру

В понедельник, 25 декабря, в московском Доме футбола состоится очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

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По официальной информации, на собрании исполкома среди прочего планируется обсуждение результатов сборных России в минувшем году, а также их задач на 2018-й, дискуссия по поводу делегирования прав на проведение соревнований и передачи коммерческих прав, утверждение бюджета организации на предстоящий отчетный период.

При этом некоторые СМИ еще в ходе минувшей недели утверждали, что на заседании исполкома лишиться своей должности может президент РФС Виталий Мутко, трудящийся на этом посту уже восьмой год.

Согласно слухам из прессы, о своей добровольной отставке вице-премьер страны якобы планирует объявить в связи с громким допинговым делом, «ответчиком» по которому является весь российский спорт.

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Напомним, что в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК), оглашая вердикт по участию сборной России в Олимпийских играх — 2018 (в Пхенчхан в итоге допустили лишь абсолютно «чистых» россиян, кроме того — в Южной Корее они будут вынуждены выступать под нейтральным флагом), пожизненно запретил чиновнику иметь какое-либо отношение к олимпийскому движению, а также посещать Игры в любом статусе.

В то же время ожидается, что в ближайшее время россиянами займутся и в Международной федерации футбола (ФИФА), где могут рассмотреть якобы факт употребления отечественными игроками запрещенных веществ.

Соответствующий список «нарушителей» уже был передан в организацию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Именно поэтому, сообщают СМИ, Мутко и покинет пост в РФС — подобный шаг, по мнению прессы, должен поспособствовать улучшению отношения мирового сообщества к российскому футболу в преддверии чемпионата мира — 2018, который пройдет предстоящим летом в 11 городах страны.

Примечательно, что называется и возможный приемник Мутко — им якобы может стать генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который ранее не был замешан ни в одном из скандалов, но зато получал положительные отзывы о своей работе по проведению в Москве финала Лиги чемпионов — 2007/08.

Из других примечательных и актуальных вопросов, которые могут быть сегодня рассмотрены исполкомом, особо выделяется возможное изменение лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге на схему «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке каждой из команд с тремя дополнительными качественными критериями для четырех зарубежных игроков, предложенное комитетом профессионального футбола.

Как уточняет ТАСС, «дополнительными критериями» для четырех иностранцев планируется заявить пункт о как минимум трех матчах за свою национальную сборную (можно и молодежную) в ходе последних трех лет, обязанность иметь в резюме не менее половины сыгранных встреч в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также обязательное участие легионера в трех или более матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы за последние три года, причем именно в основных стадиях этих турниров.

При этом данные критерии не планируется применять к футболистам, имеющим гражданство одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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В данный момент в РФПЛ действует совершенно иной лимит на легионеров — в заявках клубов может быть неограниченное число иностранцев, однако в ходе матчей первенства на поле должны единовременно присутствовать как минимум пять россиян.

Примечательно, что ранее изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны анонсировал и сам Мутко, сообщивший, что произойдет это уже после мундиаля-2018 — с новой системой поддержки доморощенных футболистов команды должны вступить в сезон-2018/19.