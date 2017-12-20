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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Создатель исчезающего спрея требует от ФИФА € 84 млн за использование разработки

Изобретатель исчезающего спрея бразильский бизнесмен Гейне Аллеманье требует от ФИФА € 84 млн за использование его запатентованной разработки арбитрами во время футбольных матчей, сообщает L`Equipe.

Источник: Reuters

Аллеманье хочет получить компенсацию за почти 4 года, в течение которых ФИФА использует спрей.

Аллеманье разработал спрей под названием «Spuny» в 2000 году. Впервые спрей использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. «Spuny» был запатентован его изобретателем 29 октября 2002 года. Кубок Америки 2011 года стал первым турниром для сборных команд, на котором использовался спрей, а в 2013 году он был задействован и в клубном чемпионате мира в Марокко. В 2014 году самая передовая на тот момент коммерческая версия спрея «9−15» была применена и на чемпионате мира в Бразилии.

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