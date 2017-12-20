Создатель исчезающего спрея требует от ФИФА € 84 млн за использование разработки

Аллеманье разработал спрей под названием «Spuny» в 2000 году. Впервые спрей использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. «Spuny» был запатентован его изобретателем 29 октября 2002 года. Кубок Америки 2011 года стал первым турниром для сборных команд, на котором использовался спрей, а в 2013 году он был задействован и в клубном чемпионате мира в Марокко. В 2014 году самая передовая на тот момент коммерческая версия спрея «9−15» была применена и на чемпионате мира в Бразилии.