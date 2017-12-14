В ФИФА получили данные от Родченкова о допинге в российском футболе

«Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с WADA и получили новые данные из московской лаборатории. ФИФА ожидает дополнительной информации от WADA в ближайшие месяцы. ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям», — сказали в ФИФА.