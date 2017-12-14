WADA добралось до российского футбола
ФИФА получила от WADA данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. Ранее бывший глава лаборатории Григорий Родченков обвинил отечественных игроков в употреблении допинга.
ФИФА получила от WADA данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. Ранее бывший глава лаборатории Григорий Родченков обвинил отечественных игроков в употреблении допинга.
Следственный комитет России не занимается расследованием против беглого информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Само уголовное дело открыто, но в производство СК оно не принималось.
«Уголовное дело, возбужденное в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ (“Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта”), Следственным комитетом России к производству не принималось», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Однако следком ведет расследование в отношении Родченкова по другому делу — злоупотреблении полномочиями.
Напротив, прокуратура возобновила в отношении Родченкова дело именно о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Соответствующее расследование было приостановлено Федеральной службой России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в 2015 году.
«Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры», — говорится в сообщении, текст которого приводит «Р-Спорт».
При этом не сообщается, какое именно ведомство будет расследовать дело, но, вероятно, оно будет передано полиции в связи с тем, что функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.
В начале мая этого года в отношении Родченкова Зюзинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста. Дело о злоупотреблении полномочиями ведет Следком, и в сентябре бывший глава Московской антидопинговой лаборатории был объявлен в международный розыск.
А 8 ноября СК возбудил в отношении Родченкова новое дело о воспрепятствовании следствию и заявил о намерении требовать у США его экстрадиции. Согласно заявлению Петренко, ведомство собрало достаточно доказательств об уничтожении обвиняемым
Несмотря на все меры в отношении Родченкова со стороны российских силовых ведомств, беглый химик продолжает проживать в США и давать показания о
Весной 2016 года Родченков дал большое интервью газете New York Times, в котором заявил о «государственной допинговой программе» в России, частью которой был он сам и многие спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Сочи.
На основе показаний Родченкова WADA создало комиссию под руководством Ричарда Макларена, которая обнародовала доклад, подтверждающий слова информатора.
МОК среагировал созданием двух комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой проб российских спортсменов и расследованием причастности Российского государства к допинговым махинациям.
По итогам работы органов МОК Россия лишилась 11 медалей Игр в Сочи и потеряла первое место в неофициальном командном зачете Олимпиады, а более 20 российских атлетов были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.
Что касается предстоящего Пхенчхана-2018, то в Южной Корее россияне смогут выступить только под нейтральным олимпийским флагом, а на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн.
В четверг Международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала о получении от WADA новых данных о российских игроках из базы Московской антидопинговой лаборатории.
«Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с WADA и получили новые данные из московской лаборатории. ФИФА ожидает дополнительной информации от WADA в ближайшие месяцы», — уточняется в релизе