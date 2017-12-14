WADA добралось до российского футбола

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России не занимается расследованием против беглого информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Само уголовное дело открыто, но в производство СК оно не принималось.

«Уголовное дело, возбужденное в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ (“Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта”), Следственным комитетом России к производству не принималось», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Однако следком ведет расследование в отношении Родченкова по другому делу — злоупотреблении полномочиями.

Напротив, прокуратура возобновила в отношении Родченкова дело именно о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Соответствующее расследование было приостановлено Федеральной службой России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в 2015 году.

«Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры», — говорится в сообщении, текст которого приводит «Р-Спорт».

При этом не сообщается, какое именно ведомство будет расследовать дело, но, вероятно, оно будет передано полиции в связи с тем, что функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.

В начале мая этого года в отношении Родченкова Зюзинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста. Дело о злоупотреблении полномочиями ведет Следком, и в сентябре бывший глава Московской антидопинговой лаборатории был объявлен в международный розыск.

А 8 ноября СК возбудил в отношении Родченкова новое дело о воспрепятствовании следствию и заявил о намерении требовать у США его экстрадиции. Согласно заявлению Петренко, ведомство собрало достаточно доказательств об уничтожении обвиняемым допинг-проб российских спортсменов.

Несмотря на все меры в отношении Родченкова со стороны российских силовых ведомств, беглый химик продолжает проживать в США и давать показания о допинг-системе в России. Именно на основе признаний Родченкова WADA, а затем и Международный олимпийский комитет (МОК) и вынесли ряд жестких санкций против российского спорта.

Весной 2016 года Родченков дал большое интервью газете New York Times, в котором заявил о «государственной допинговой программе» в России, частью которой был он сам и многие спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Сочи.

На основе показаний Родченкова WADA создало комиссию под руководством Ричарда Макларена, которая обнародовала доклад, подтверждающий слова информатора.

МОК среагировал созданием двух комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой проб российских спортсменов и расследованием причастности Российского государства к допинговым махинациям.

По итогам работы органов МОК Россия лишилась 11 медалей Игр в Сочи и потеряла первое место в неофициальном командном зачете Олимпиады, а более 20 российских атлетов были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

Что касается предстоящего Пхенчхана-2018, то в Южной Корее россияне смогут выступить только под нейтральным олимпийским флагом, а на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн.

В четверг Международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала о получении от WADA новых данных о российских игроках из базы Московской антидопинговой лаборатории.