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15:36 (мск), источник: ТАСС

Футбольный матч продолжительностью 24 часа стартовал в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Футбольный матч продолжительностью 24 часа стартовал в субботу на стадионе «Балтика» в Калининграде. Встреча приурочена ко Всемирному дню футбола (World Football Day), который отмечается 10 декабря, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Аналогов подобного футбольного марафона в нашем регионе прежде не было. Матч проходит при поддержке правительства Калининградской области», — уточнили в пресс- службе.

В игре, разбитой на 45-минутные таймы, в общей сложности примут участие 600 человек разного пола и возраста. На поле выйдут представители силовых структур, предприятий региона, школьники, студенты, журналисты, бизнесмены, которые поделены на две команды — «Балтика» и «Калининград-2018».

Игру будут поочередно судить 36 арбитров, марафон завершится в 11 утра по местному времени 10 декабря игрой между представителями областного правительства и областной думы с одной стороны и администрации Калининграда с другой. Победителя матча определят по итоговому счету голов, забитых за сутки.

Подготовка к матчу велась с июня 2017 года. На участие в нем было подано более 1,5 тыс. заявок. Вход на стадион, где идет игра, открыт для всех желающих. Развернуты пункты питания. Во время перерывов между 45-минутными поединками организованы выступления творческих коллективов и солистов города.

Матч продолжительностью 24 часа в Калининграде планировалось провести 30 июня — 1 июля в честь Кубка конфедераций, но марафон пришлось отложить из-за дождя. По условиям матча, игроки могли выйти на поле только в спортивной обуви на гладкой подошве, что оказалось травмоопасным на мокром газоне стадиона.

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