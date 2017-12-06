ФИФА не будет наказывать только на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил

«Как уже сообщалось, когда дело доходит до антидопинговых мер, ФИФА очень серьезно к этому относится и расследует утверждения, сделанные в докладе Ричарда Макларена. ФИФА работает в тесном сотрудничестве с WADA [Всемирным антидопинговым агентством] и поддерживает контакты с профессором Маклареном. Если будет достаточно доказательств нарушения любых антидопинговых правил любым спортсменом, ФИФА наложит соответствующие санкции. С другой стороны, следует подчеркнуть, что санкции не могут налагаться на основании простых подозрений или ограниченных фактов», — сказали в пресс-службе ФИФА.

«Процедура обработки доказательств, содержащихся в отчете соответствующих спортивных федераций, была установлена WADA в феврале 2017 года, и дальнейшие указания были представлены совсем недавно, тем самым было признано, что нет доказательств для санкции отдельных спортсменов. Несмотря на заинтересованность ФИФА в раннем завершении всех процедур, тщательные исследования требуют времени, о чем свидетельствует исследование МОК, который только недавно объявил результаты», — подчеркнули в ФИФА.

При этом в организации заявили, что ФИФА продолжает принимать все меры, чтобы футбол оставался свободным от допинга. «На Кубке конфедераций — 2017, который прошел в России, каждый участвующий игрок тестировался без объявлений, и в каждом матче проводились систематические тесты. Все результаты были отрицательными. Аналогичный протокол будет создан для чемпионата мира по футболу в следующем году в России, где будет проведен анализ всех образцов допинга, которые будут проводиться в лабораториях WADA за пределами России», — заявили в пресс-службе.

На вопрос, как ФИФА относится к пожизненному отстранению главы оргкомитета «Россия — 2018» Виталия Мутко от Олимпийских игр, в организации ответили: «Когда дело доходит до потенциальных дисциплинарных или этических вопросов, касающихся конкретных лиц, соответствующие органы ФИФА могут их рассмотреть. Пожалуйста, поймите, что любая информация по конкретным дисциплинарным или этическим вопросам будет сообщена соответствующим образом по показаниям соответствующего комитета».