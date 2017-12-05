Немцы включили игрока «Краснодара» в сборную Европы
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов по итогам ноября.
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов по итогам ноября.
В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.
Оба немецких издания включили в число 11 лучших защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. Ни разу не был назван нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Лионелю Месси не хватило голосов, чтобы попасть в символическую команду.
В сборную ноября вошли (4−3−3): тер Штеген («Барселона», 6 голосов); Уокер («Манчестер Сити», 4), Отаменди («Манчестер Сити», 4), Юмтити («Барселона», 6), Жорди Альба («Барселона», 4); Де Брейне («Манчестер Сити», 8), Эриксен («Тоттенхэм», 5), Неймар («ПСЖ», 5); Салах («Ливерпуль», 9), Кавани («ПСЖ», 7), Икарди («Интер», 6).
Вариант «СЭ» выглядит так (3−4−3): тер Штеген; Уокер, Отаменди, Юмтити; Месси («Барселона»), Видаль («Бавария»), Де Брейне, Неймар; Салах, Кавани, Икарди.
Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:
вратари: де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Нету («Валенсия»), Ульрайх («Бавария»);.
защитники: Нелсон Семеду («Барселона»), Шкриньяр («Интер»), Гайя («Валенсия»), Киммих («Бавария»), Гранквист («Краснодар»), Налду («Шальке»), Кристенсен («Челси»), Годин («Атлетико»), Кулибали («Наполи»), Та («Байер»), Товен («Марсель»), Дани Алвес, Кюрзава, Тиагу Силва (все — «ПСЖ»), де Фрай («Лацио»);.
полузащитники: Кондогбья, Парехо (оба — «Валенсия»), Марселу («Лион»), Бускетс, Иньеста (оба — «Барселона»), Рабьо («ПСЖ»), Кейта («Лейпциг»), Юнус Малли («Вольфсбург»), Порту («Жирона»), Езил («Арсенал»), Э. Азар («Челси»), Жоржинью («Наполи»), Каземиру («Реал»), Сильва («Манчестер Сити»), Эмре Джан («Ливерпуль»);.
нападающие: Вернер («Лейпциг»), Стерлинг («Манчестер Сити»), Депай («Лион»), Инсинье («Наполи»), Мбаппе («ПСЖ»).