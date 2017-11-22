Юрий Белоус: У Слуцкого две проблемы

— Уже совсем скоро суперматч «Спартак» — «Зенит». Кто победит, тот и король?

— Помните, мы говорили после первых туров, что «Зенит» — чемпион? А сегодня в лидерах идет «Локомотив», причем совершенно заслуженно, благодаря громадному опыту Юрия Семина. Поддерживает интригу ЦСКА. То есть, претендентов несколько. И говорить о том, что встреча «Спартак» — «Зенит» — это бой за титул, было бы неуважительно по отношению к другим командам, и, в первую очередь, к «Локо».

— В чем секрет успеха Семина?

— В феноменальной способности Юрия Палыча сплотить футболистов и повести их за собой. Несмотря на некоторые проблемы в клубе, игроки пошли за главным тренером. Семин — молодец, руководит не только на бровке, но и в раздевалке. Он умело управляет футболистами, и они за него горой.

— Мы нередко слышим о разногласиях между Семиным и некоторыми руководителями клуба. Как думаете, в чем причина?

— Семин — тренер старой формации. Он привык брать на себя и некоторые полномочия генерального менеджера, и решать трансферные вопросы, то есть, управлять в более широком смысле. И тут нужно либо с ним соглашаться, давать больше полномочий, либо напряжение так и будет всем мешать. Но нынешняя структура «Локо» не подразумевает этого. Если вспомнить ФК «Москва», Леонид Слуцкий у нас занимался только футбольной командой. Он был главным в раздевалке, и никто не вмешивался в его работу. Но прочими вопросами, включая селекцию, занимались другие люди. Разумеется, тренер участвовал в обсуждении, высказывал свое мнение, и без его «да» ни один футболист не пришел в команду.

— Хватит ли «Локомотиву» ресурсов?

— Должно хватить, ведь скоро Ари восстановится после травмы, усилит команду Чорлука. А пока железнодорожники и без них справляются. Как прибавили Миранчуки! А как играет Фарфан — просто загляденье! Надо отдать должное Семину — ведь брали Фарфана вопреки воле тренера. Но когда Юрий Палыч увидел возможности футболиста, не стал идти на принцип, начал ставить в основу. И правильно сделал.

— Главная проблема «Краснодара»?

— На мой взгляд, селекционный отдел. Слезы наворачивались от того, как спартаковцы в последнем матче вертели позвонки защитникам «Краснодара»! Оборона — самая слабая линия команды. Надо пересмотреть комплектование клуба. Если в каждое трансферное окно не брать футболистов в усиление состава, «Краснодар» не будет претендовать на титулы.

— Игорь Шалимов не виноват?

— Я высокого мнения о нем. Это умный футбольный специалист. Вызывает уважение, как он держит удар. Проблемы «быков» это не только тренерская история, это история спортивного отдела. В идеале понимание футбола в нем должно быть таким же, как у профессионального тренера. Но в «Краснодаре», как мне кажется, до этого далеко.

— Дотянет ли Слуцкий в «Халле» до Нового года?

— Даже если Слуцкого завтра уволят, в любом случае он приобретет полезный опыт. Но я бы не ставил крест на этом проекте. Две-три успешные игры, и все перевернется. Турнирная ситуация, конечно, сложная. Мне кажется, у Слуцкого сейчас две главные проблемы. Первая — он никогда не делал полностью новую команду. В ФК «Москва» была основа, созданная Валерием Петраковым и селекционным отделом. Такая же история — в ЦСКА. Акинфеев, Березуцкие. Игнашевич, Дзагоев, Вагнер — все они уже были. Здесь же ситуация совсем другая, надо было начинать с нуля. Ну и вторая проблема — психология. Слуцкий не всегда справляется с давлением. Прессинг со стороны СМИ и болельщиков — то, что выбивает его из колеи. Так же случилось и в сборной России. Если Леонида Викторовича сейчас начнут прессовать по-серьезному, может не выдержать.

— Что ждете от жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря?

— Нам кого ни дай, мы по рейтингу ниже всех! Хотя матч с Испанией воодушевил. Если будем играть в смелый атакующий футбол, есть шансы. Причем, против любого соперника.

— В эти же дни в Москве состоится выставка «Футбол маркет» (30 ноября — 2 декабря), которую вы проводите с 2000 года. Причем, первая прошла в Кремле, где пройдет и жеребьевка мирового первенства-2018. Специально под нее подгадывали даты?

— И даже согласовали их с президентом РФС. В московском «Экспоцентре» пройдет череда конференций, интересные темы заявлены. Будем много говорить о наследии ЧМ, о том, как использовать стадионы. Важной частью мероприятия станет секция, посвященная взаимоотношениям клубов, агентов (посредников) и футболистов. Несмотря на то, что в бытность президентом клуба стоял по другую сторону баррикад, понимаю, что институт посредников стал неотъемлемой частью футбольной индустрии. Выставка уже 15-я по счету, но впервые мы проведем рабочий семинар Transfer Market. Приедут агенты со всего мира, включая, например, известного аргентинца Марсело Симоняна, в числе клиентов которого такие известные игроки как Банега, Пасторе, футболисты ведущих аргентинских клубов… Ждем наших друзей, бывших футболистов — Эктора Бракамонте, Стипе Плетикосу.

— Прямо скажем, имидж у агентов в России так себе. Надеетесь с помощью конференции изменить отношение к посредникам?

— Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит — это мы понимаем! Но агент агенту рознь. Бывает, человек находит мальчика в 15 лет, ведет его, условно говоря, покупает бутсы, помогает материально родителям, ведь многие юные таланты из бедных семей. В общем, становится наставником. А есть другой тип агентов, которые рыщут по клубам и пытается подписать уже готовых футболистов. Сегодня от посредников никуда не деться, они полноправные субъекты футбола, которые оказывают большое влияние на игроков, часто помогают им найти новый клуб, заключить контракт на более выгодных условиях.

— Знаю, вы приглашаете представителей португальской «Лейрии». Зачем?

— О, это интересная тема! Проведем круглый стол, на котором сравним частные клубы из третьих лиг — португальскую «Лейрию», которой владеет россиянин Александр Толстиков, и московский «Велес». Мы постоянно говорим, что за частными клубами будущее, что надо уходить от государственного финансирования, вот и попробуем убедиться в этом на их примере.

— Государство должно поддерживать профессиональный футбол?