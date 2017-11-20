Англия снова поднимает тему допинга в российском футболе
Черчесов утверждает, что
Черчесов утверждает, что
СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе.
Британское издание Mail on Sunday утверждает, что ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.
В 2016 году Родченков рассказал американским СМИ, что как минимум 15 российских призёров Олимпиады в Сочи были частью государственной
По данным Макларена, как минимум 34 российских футболиста, включая всех игроков, входивших в заявку сборной России на ЧМ-2014, были клиентами государственной
Mail on Sunday также акцентирует внимание на
Напомним, что в июне этого года в ФИФА заявили, что все
Черчесов: сборную всё время проверяют на допинг, предлагал и меня проверить.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, согласно которой ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.
«На 70−75 процентах сборов у нас были
«Локомотив» победил «Анжи» благодаря голу Алексея Миранчука.
«Локомотив» одержал победу над «Анжи» в матче 17-го тура российской
В концовке первого тайма Мануэл Фернандеш сделал тонкий проникающий пас на забежавшего в штрафную Антона Миранчука, который прострелил в центр на брата Алексея, а тот в свою очередь на паузе обманул целую группу защитников и ударил в левый верхний угол ворот махачкалинцев. Этот гол оказался единственным в матче.
«Локомотив» набрал 36 очков и закрепился на первом месте в таблице РФПЛ.
«Зенит» забил «Тосно» пять голов в северном дерби.
«Зенит» разгромил «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в
В середине первого тайма Эмилиано Ригони сделал передачу в штрафную, Раде Дугалич не успел к мячу и попал по ноге Олегу Шатову. Леандро Паредес с пенальти мощно пробил в нижний угол — 1:0. Вскоре после перерыва Шатов и Кузяев обыгрались у чужой штрафной, Далер выбрался на свободное пространство и пробил на исполнение в дальний угол.
На 64-й минуте Паредес с углового навесил во вратарскую, Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех и головой пробил мимо Давида Юрченко. Шесть минут спустя Александр Кокорин проскользнул мимо двух соперников, ворвался в штрафную и отправил мяч в угол. В концовке Кузяев покатил мяч в центр штрафной, а Артём Дзюба спокойно поразил пустой угол ворот.
«Зенит» с 33 очками занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 3 балла. «Тосно» (17) — 13-й.
«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти.
В матче 17-го тура российской
«Ростов» мог открыть счёт на 79-й минуте, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин.
В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», но Михаил Сиваков угодил в штангу.
Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате достигла 11 матчей. Подопечные Гаджи Гаджиева не побеждают пять матчей кряду.
В таблице РФПЛ «Ростов» (19 очков) располагается на 11-й строчке, а «Амкар» (18) занимает 12-е место.
«Уфа» на своём поле переиграла «Урал».
«Уфа» одержала победу над «Уралом» в матче 17-го тура российской
На 28-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел команду Сергея Семака вперёд, а на исходе часа игры Вячеслав Кротов удвоил преимущество уфимцев. В концовке игры гости могли отыграть один мяч, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.
«Уфа» набрала 24 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Урал», который имеет столько же баллов, но опустился на седьмую позицию
«Ювентус» проиграл «Сампдории».
В матче 13-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Сампдории» — 2:3.
На 52-й минуте Дуван Сапата счёт открыл, на 71-й отличился Лукас Торрейра, а восемь минут спустя счёт до разгромного довёл Джанмарко Феррари. В компенсированное время голы Гонсало Игуаина (пенальти) и Пауло Дибалы помогли гостям сократить разрыв в счёте, но спасти игру чемпион Италии не смог.
«Старая синьора» потерпела второе поражение в нынешнем чемпионате и отстаёт от лидирующего «Наполи» на четыре очка.