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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко: С детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как у него расписан день, когда у него на работе выходной.

Источник: Reuters

«В 7:30 я встаю, завтракаю с детьми, в 8.10 я отвожу их в школу, в 8.35 я приезжаю домой, переодеваюсь и еду играть 9 лунок. Прошелся, приехал домой, пообедал с женой, едем забирать детей со школы. Младшего она забирает чуть раньше, он заканчивает в 12. В 15.30 мы забираем двух старших, в 17.15 завожу его на тренировку, в 19.45 она заканчивается.

Я приезжаю домой и мы ужинаем вместе. Жена купает младшеньких, я помогаю их положить всех вместе спать. С пол-одиннадцатого до двенадцати у нас есть время пообщаться, посмотреть фильм вместе, и ложимся спать. С детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами», — цитирует Шевченко FootballHub.

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