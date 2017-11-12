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23:49 (мск), источник: Р-Спорт

Подруга Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес родила дочь

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, родила футболисту дочь.

Ранее стало известно, что пара решила назвать ребенка Аланой Мартиной.

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«Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы», — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST.

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