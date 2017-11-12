История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Подруга Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес родила дочь
МОСКВА, 12 ноя —
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МОСКВА, 12 ноя —
Ранее стало известно, что пара решила назвать ребенка Аланой Мартиной.
«Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы», — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.
У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын
A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST.