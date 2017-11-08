Касильяс стал обладателем Golden Foot. Главное — в обзоре дня
Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины, а Месси тренируется в Тушино — в обзоре дня.
Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины, а Месси тренируется в Тушино — в обзоре дня.
Глушаков тренируется индивидуально, Фернандес работает в тренажёрном зале.
Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины. В общей группе отсутствуют защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Фернандес начал тренировку в тренажёрном зале, а Глушаков работает по индивидуальной программе, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Напомним, что матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало — в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в
Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в составе своей национальной команды начал тренировку на базе «Спартака» в Тушино в преддверии товарищеского матча с командой России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Форвард «Барселоны» прибыл в столицу России накануне.
Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве (начало игры — в 16:00 мск). После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где 14 ноября сыграют с командой Нигерии.
Аршавин продлит контракт с «Кайратом».
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продлит контракт, который истекает 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает
Нынешний сезон «Кайрат» завершил завоеванием Суперкубка и Кубка Казахстана и серебряных медалей чемпионата страны, отстав от «Астаны» на одно очко. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
С момента перехода в «Кайрат» в марте 2016 года Андрей Аршавин принял участие в 61 официальном матче, забил 19 голов и отдал 21 результативный пас.
Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэма».
Бывший главный тренер «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед», сообщает
По данным СМИ, помощником Мойеса будет бывший наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс. Отмечалось, что кандидатура Мойеса была одобрена после того, как руководство «молотобойцев» не смогло договориться с итальянцем Карло Анчелотти.
Ранее «Вест Хэм» покинул Славен Билич
Касильяс стал обладателем награды Golden Foot.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал обладателем награды Golden Foot — 2017, сообщает AS. Данный приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.
36-летний Касильяс стал вторым вратарем, который выиграл Golden Foot. В 2016 году награды был удостоен голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
Помимо Касильяса на Golden Foot в этому году претендовали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Арьен Роббен, Тьяго Силва, Луис Суарес, Яя Туре и Андреа Пирло.
Награду бывший голкипер «Реала» получил на церемонии, которая состоялась во вторник в Монако.
Касильяс — второй лауреат Golden Foot среди испанцев после полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, ставшего обладателем награды в 2014 году.