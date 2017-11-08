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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Касильяс стал обладателем Golden Foot. Главное — в обзоре дня

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины, а Месси тренируется в Тушино — в обзоре дня.

Источник: РИА "Новости"

Глушаков тренируется индивидуально, Фернандес работает в тренажёрном зале.

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины. В общей группе отсутствуют защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Фернандес начал тренировку в тренажёрном зале, а Глушаков работает по индивидуальной программе, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Напомним, что матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало — в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:45 мск.

Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в составе своей национальной команды начал тренировку на базе «Спартака» в Тушино в преддверии товарищеского матча с командой России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Форвард «Барселоны» прибыл в столицу России накануне.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве (начало игры — в 16:00 мск). После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где 14 ноября сыграют с командой Нигерии.

Аршавин продлит контракт с «Кайратом».

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продлит контракт, который истекает 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает PROSPORT-Казахстан со ссылкой на источник, близкий к 36-летнему футболисту. Договорённость между клубом и игроком уже достигнута, однако детали неизвестны.

Нынешний сезон «Кайрат» завершил завоеванием Суперкубка и Кубка Казахстана и серебряных медалей чемпионата страны, отстав от «Астаны» на одно очко. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

С момента перехода в «Кайрат» в марте 2016 года Андрей Аршавин принял участие в 61 официальном матче, забил 19 голов и отдал 21 результативный пас.

Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэма».

Бывший главный тренер «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

По данным СМИ, помощником Мойеса будет бывший наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс. Отмечалось, что кандидатура Мойеса была одобрена после того, как руководство «молотобойцев» не смогло договориться с итальянцем Карло Анчелотти.

Ранее «Вест Хэм» покинул Славен Билич из-за неудачного старта в нынешнем сезоне. После 11 туров «Вест Хэм» занимает в английской Премьер-лиге 18-е место, одержав всего две победы.

Касильяс стал обладателем награды Golden Foot.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал обладателем награды Golden Foot — 2017, сообщает AS. Данный приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.

36-летний Касильяс стал вторым вратарем, который выиграл Golden Foot. В 2016 году награды был удостоен голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Помимо Касильяса на Golden Foot в этому году претендовали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Арьен Роббен, Тьяго Силва, Луис Суарес, Яя Туре и Андреа Пирло.

Награду бывший голкипер «Реала» получил на церемонии, которая состоялась во вторник в Монако.

Касильяс — второй лауреат Golden Foot среди испанцев после полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, ставшего обладателем награды в 2014 году.

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