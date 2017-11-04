4 ноября исполняется 25 лет со дня одной из самых громких побед в истории клубного российского футбола.
«Крымтеплица» и «Евпатория» одержали уверенные победы над аутсайдерами
Сегодня двумя матчами стартовал очередной 11-й тур
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Сегодня двумя матчами стартовал очередной 11-й тур
Предлагаем вашему вниманию результаты завершившихся встреч:
«Кафа» (Феодосия) — «Крымтеплица» (Молодежное) — 1:3 (1:3).
Голы: Головещенко, 31 — Эрлих, 11; Приходной, 13; Мельник, 21.
«Евпатория» (Евпатория) — «Рубин-Ялта» (Ялта) — 3:0 (1:0).
Голы: Алиев, 18; Юдин, 76; Нуридинов, 87.