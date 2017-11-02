После матча «Амкар» — «Урал» РФС оштрафовал оба клуба

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за скандирование зрителями оскорбительных выражений принято решение оштрафовать «Амкар» на 20 тыс. руб. «Уралу» также придется заплатить за нецензурные кричалки своих болельщиков — клуб из Екатеринбурга оштрафован на 10 тыс. руб.

Напомним, «уральское дерби» прошло в минувшее воскресенье и завершилось вничью 1:1. Сейчас екатеринбургский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице и находится в зоне еврокубков, куда он сумел подняться после домашней победы над «Ахматом».