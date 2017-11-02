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08:41 (мск), источник: Nakanune.ru

После матча «Амкар» — «Урал» РФС оштрафовал оба клуба

1 ноября в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривались несколько вопросов, в том числе и по матчу 15-го тура чемпионата России «Амкар» — «Урал».

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за скандирование зрителями оскорбительных выражений принято решение оштрафовать «Амкар» на 20 тыс. руб. «Уралу» также придется заплатить за нецензурные кричалки своих болельщиков — клуб из Екатеринбурга оштрафован на 10 тыс. руб.

Напомним, «уральское дерби» прошло в минувшее воскресенье и завершилось вничью 1:1. Сейчас екатеринбургский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице и находится в зоне еврокубков, куда он сумел подняться после домашней победы над «Ахматом».

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