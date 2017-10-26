Григорян покинул пост главного тренера «Арарата»

«Я принял решение покинуть пост главного тренера “Арарата”. Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100%. Это можно судить по турнирной таблице, где “Арарат” уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей. Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше», — заявил Григорян.