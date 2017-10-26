Григорян покинул пост главного тренера «Арарата»
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
К ближайшим матчам «Арарат» будет готовить
«Я принял решение покинуть пост главного тренера “Арарата”. Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100%. Это можно судить по турнирной таблице, где “Арарат” уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей. Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше», — заявил Григорян.
Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Григорян возглавил «Арарат» в середине августа. Московский клуб после 14 матчей набрал 38 очков и лидирует в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, опережая на 12 баллов ближайшего преследователя — липецкий «Металлург».