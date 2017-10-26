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15:38 (мск), источник: Р-Спорт

Григорян покинул пост главного тренера «Арарата»

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Александр Григорян решил покинуть пост главного тренера «Арарата», сообщается в официальном сообществе московского футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

К ближайшим матчам «Арарат» будет готовить вице-президент клуба и старший тренер команды Погос Галстян.

«Я принял решение покинуть пост главного тренера “Арарата”. Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100%. Это можно судить по турнирной таблице, где “Арарат” уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей. Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше», — заявил Григорян.

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Григорян возглавил «Арарат» в середине августа. Московский клуб после 14 матчей набрал 38 очков и лидирует в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, опережая на 12 баллов ближайшего преследователя — липецкий «Металлург».

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