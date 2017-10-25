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20:01 (мск), источник: Р-Спорт

Чужков вошел в тройку претендентов на звание лучшего голкипера года в пляжном футболе

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Максим Чужков вошел в тройку претендентов на звание лучшего голкипера 2017 года по версии Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), сообщается на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Кроме Чужкова на награду претендуют бразилец Ман и иранец Пейман Хоссейни, который получил «золотую перчатку» как лучший вратарь чемпионата мира-2017, где сборная Ирана стала бронзовым призером.

В прошедшем сезоне Чужков в составе сборной России выиграл Евролигу и стал лучшим голкипером московского этапа и Суперфинала турнира.

Вручение наград состоится 4 ноября в Дубае.

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