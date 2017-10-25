Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Чужков вошел в тройку претендентов на звание лучшего голкипера года в пляжном футболе
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Кроме Чужкова на награду претендуют бразилец Ман и иранец Пейман Хоссейни, который получил «золотую перчатку» как лучший вратарь чемпионата мира-2017, где сборная Ирана стала бронзовым призером.
В прошедшем сезоне Чужков в составе сборной России выиграл Евролигу и стал лучшим голкипером московского этапа и Суперфинала турнира.
Вручение наград состоится 4 ноября в Дубае.