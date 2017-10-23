Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Стадион «Краснодара» претендует на премию «Лучшая инновация-2017»
Домашний стадион ФК «Краснодар» вошел в список претендентов на престижную премию.
Домашний стадион ФК «Краснодар» вошел в список претендентов на престижную премию.
В рамках конкурса TheStadiumBusiness Design & Development Awards-2017 проводится выбор лучшей инновации года. Стадион «Краснодара» вошел в список номинантов благодаря мультимедийному экрану.
Также в списке номинантов домашний стадион «Барселоны» «Камп Ноу», стадион ФК «Атланта» и стадион клуба НФЛ «Миннесота». Результаты будут объявлены на церемонии в Барселоне