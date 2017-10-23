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19:07 (мск), источник: Советский спорт

Стадион «Краснодара» претендует на премию «Лучшая инновация-2017»

Домашний стадион ФК «Краснодар» вошел в список претендентов на престижную премию.

Источник: РИА "Новости"

В рамках конкурса TheStadiumBusiness Design & Development Awards-2017 проводится выбор лучшей инновации года. Стадион «Краснодара» вошел в список номинантов благодаря мультимедийному экрану.

Также в списке номинантов домашний стадион «Барселоны» «Камп Ноу», стадион ФК «Атланта» и стадион клуба НФЛ «Миннесота». Результаты будут объявлены на церемонии в Барселоне 28—29 ноября.

Краснодар
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