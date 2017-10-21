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13:38 (мск), источник: Р-Спорт

Болт намерен начать в 2018 году футбольную карьеру

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, в августе завершивший карьеру легкоатлета, заявил, что в 2018 году планирует стать футболистом.

Источник: РИА "Новости"

Болт, владеющий мировыми рекордами в беге на дистанциях 100 и 200 метров, является большим поклонником футбола и, в частности, английского клуба «Манчестер Юнайтед». После чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года, который состоялся в Лондоне, ямаец завершил карьеру спринтера в возрасте 30 лет.

«Я с удовольствием бы играл в футбол, ведь я завершил карьеру в легкой атлетике. Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы обращались. К сожалению, в августе у меня была травма подколенного сухожилия, и с тех пор я не мог тренироваться. Надеюсь, я буду в состоянии сыграть несколько игр в 2018 году», — сказал Болт, чьи слова приводит официальный сайт ФИФА.

В октябре 2014 года на тот момент главный тренер сборной Ямайки по футболу Винфрид Шефер заявил, что собирается привлечь Болта к играм национальной команды. В ноябре 2016 года сообщалось, что ямаец будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».

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