Болт намерен начать в 2018 году футбольную карьеру

Болт, владеющий мировыми рекордами в беге на дистанциях 100 и 200 метров, является большим поклонником футбола и, в частности, английского клуба «Манчестер Юнайтед». После чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года, который состоялся в Лондоне, ямаец завершил карьеру спринтера в возрасте 30 лет.

«Я с удовольствием бы играл в футбол, ведь я завершил карьеру в легкой атлетике. Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы обращались. К сожалению, в августе у меня была травма подколенного сухожилия, и с тех пор я не мог тренироваться. Надеюсь, я буду в состоянии сыграть несколько игр в 2018 году», — сказал Болт, чьи слова приводит официальный сайт ФИФА.