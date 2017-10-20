ФИФА изучает вопрос о возможном пересмотре правил футбольного гражданства

Согласно действующему регламенту, футболист, сыгравший хотя бы в одном официальном матче за одну сборную, уже не сможет в будущем выступать за другую национальную команду. Новые правила могут позволить игрокам менять сборную при определенных обстоятельствах.

Как отмечается, футбольная федерация Кабо-Верде предложила, чтобы это правило было смягчено в тех случаях, когда игрок сыграл только одну или две игры за свою первоначальную национальную сборную, но не имеет реальных шансов на новый вызов.