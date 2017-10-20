ФИФА изучает вопрос о возможном пересмотре правил футбольного гражданства
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
Согласно действующему регламенту, футболист, сыгравший хотя бы в одном официальном матче за одну сборную, уже не сможет в будущем выступать за другую национальную команду. Новые правила могут позволить игрокам менять сборную при определенных обстоятельствах.
Как отмечается, футбольная федерация
«За последние годы появилось много проблем, так как меняется мир, меняются миграционные процессы. Сейчас хорошее время, чтобы посмотреть, есть ли решения, которые не повредят целостности игры», — заявил президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни, являющийся также главой комитета заинтересованных сторон ФИФА.