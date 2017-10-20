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14:20 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА изучает вопрос о возможном пересмотре правил футбольного гражданства

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) изучает вопрос о возможном пересмотре правил, регламентирующих право участия игроков в матчах национальных команд, сообщает Рейтер.

Согласно действующему регламенту, футболист, сыгравший хотя бы в одном официальном матче за одну сборную, уже не сможет в будущем выступать за другую национальную команду. Новые правила могут позволить игрокам менять сборную при определенных обстоятельствах.

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Как отмечается, футбольная федерация Кабо-Верде предложила, чтобы это правило было смягчено в тех случаях, когда игрок сыграл только одну или две игры за свою первоначальную национальную сборную, но не имеет реальных шансов на новый вызов.

«За последние годы появилось много проблем, так как меняется мир, меняются миграционные процессы. Сейчас хорошее время, чтобы посмотреть, есть ли решения, которые не повредят целостности игры», — заявил президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни, являющийся также главой комитета заинтересованных сторон ФИФА.

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