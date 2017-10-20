Генсек ФИФА Самура: Женский футбол пока довольствуется «объедками» с мужского стола

«ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола. Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным», — сказала Самура.

Генсек ФИФА обратила внимание на то, что женскому и молодежному футболу особое внимание уделено в стратегии «ФИФА 2.0», которая была принята в прошлом году и рассчитана на 10 лет.

«ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов», — рассказала она.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики.