ФИФА заявила, что Международный профсоюз футболистов отзовет жалобу в ЕК по трансферам

В сентябре 2015 года FIFPro подала в Еврокомиссию жалобу на существующие принципы оформления переходов игроков между клубами. Действующая система трансферов была утверждена в 2001 году, соглашение между Европейским союзом, ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включает в себя пункты о защите прав молодых футболистов, системе штрафов при нарушении контрактных обязательств со стороны игроков и клубов, системе подписания профессиональных контрактов. Соглашение было призвано обеспечить стабильность контрактов для игроков и клубов, а также улучшить распределение средств между «большими» и «маленькими» участниками трансферного рынка. FIFPro подала жалобу с обоснованием, что трансферная система является антиконкурентной, несправедливой и незаконной.

ФИФА совместно с FIFPro, европейскими клубами и лигами достигла договоренности, касающейся невыплат по зарплатам футболистов, платы за трансферы. Новые правила позволят футболисту покинуть клуб, если ему не была выплачена зарплата. «Это была проблема, которую решали очень долгое, долгое время, — заявил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни. — Благодаря нашим усилиям они пришли к соглашению».

FIFPro долгое время отстаивала права футболистов на разрыв контракта, если в течение нескольких недель им не выплачивались деньги, положенные по соглашению. В FIFPro отметили, что пока не решили по поводу жалобы в Еврокомиссию. «Преждевременно говорить, что случится дальше и что будет с нашей жалобой на трансферную систему, до тех пор, пока мы не будем удовлетворены выдвинутыми предложениями», — заявили в FIFPro.