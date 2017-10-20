Виртуального двойника Льва Яшина можно будет встретить в «Зарядье» и Парке Горького

Источник: РИА "Новости"

«Мы увеличили количество адресов, где можно встретить 3D-двойника, в честь дня рождения Яшина, который отмечается 22 октября и о котором помнят преданные поклонники не только клуба “Динамо”, но и футбола в целом», — цитирует портал слова руководителя проекта «Узнай Москву» Сергея Шакрыла.

Шакрыл пояснил, что раньше сфотографировать виртуального двойника футболиста можно было только на Манежной площади и рядом со стадионом «Спартак». Теперь его можно увидеть на Никольской улице, в парках «Зарядье», «Сокольники», Парке Горького, на Страстном бульваре, возле станций метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Библиотека имени Ленина», «Маяковская» и «Арбатская». Кроме того, фигура Яшина теперь присутствует на Тверской улице, Пушкинской площади, на Новом Арбате и на стадионе «Динамо».

Лев Яшин — советский футболист, выступавший за московское «Динамо», чемпион Олимпиады 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Футболист стал единственным вратарем, удостоенным премии «Золотой мяч» в 1963 году.

В настоящее время в приложении «Узнай Москву. Фото» (Histars), запущенном в 2015 году, больше десяти персонажей: Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин, Федор Достоевский и Виктор Цой. Цифровую фигуру можно загрузить, когда пользователь оказывается в радиусе 50 метров от обозначенной геометки.