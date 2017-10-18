Лидеры Крыма одержали крупные победы в матчах 1/8 финала Кубка КФС
Сегодня стартовал Кубок Крымского футбольного союза. Состоялись матчи 1/8 Финала, результаты которых представляем вашему вниманию.
Сегодня стартовал Кубок Крымского футбольного союза. Состоялись матчи 1/8 Финала, результаты которых представляем вашему вниманию.
СГ ПФК «Севастополь» — «Кызылташ» (Бахчисарай) — 0:3 (0:2).
Голы: Маматюк, 9, 38; Зеленкевич, 81.
ФК УОР (Краснолесье) — «Евпатория» — 0:4 (0:1).
Голы: Юдин, 5, 78; Харченко, 49; Эюпов, 68.
«Спартак-МАИБ» (Джанкой) — «Кафа» (Феодосия) — 2:0 (1:0).
Голы: Ашинов, 45; Гаджиев, 88.
«Гвардеец» (Гвардейское) — «Рубин» (Ялта) — 1:1 (0:1) д.в. 2:2 по пен. 4:5.
Голы: Мейлах, 88; Поддячий, 103 — Минеев, 39; Кашлак, 91.
«Артек» (Ялта) — «Крымтеплица» (Молодежное) — 1:5 (1:2).
Голы: Татаринцев, 17 — Брамбилла, 3; Эрлих, 25; Ахунов, 52, 81, 90+1.
«Саки» (Саки) — «Океан» (Керчь) — 0:4 (0:1).
Голы: Светозаров, 22; Щербак, 55; Зубко, 71; Алаев, 80.
«Кызылташ-2» (Бахчисарай) — «Севастополь) — 0:7 (0:4).
Голы: Жабокрицкий, 6, 37 (с пен.); Куртиев, 21 (автогол), Османов, 28; Плешаков, 48, 62; Кива, 85.