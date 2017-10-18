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17:48 (мск), источник: Onedivision.ru

Лидеры Крыма одержали крупные победы в матчах 1/8 финала Кубка КФС

Сегодня стартовал Кубок Крымского футбольного союза. Состоялись матчи 1/8 Финала, результаты которых представляем вашему вниманию.

СГ ПФК «Севастополь» — «Кызылташ» (Бахчисарай) — 0:3 (0:2).

Голы: Маматюк, 9, 38; Зеленкевич, 81.

ФК УОР (Краснолесье) — «Евпатория» — 0:4 (0:1).

Голы: Юдин, 5, 78; Харченко, 49; Эюпов, 68.

«Спартак-МАИБ» (Джанкой) — «Кафа» (Феодосия) — 2:0 (1:0).

Голы: Ашинов, 45; Гаджиев, 88.

«Гвардеец» (Гвардейское) — «Рубин» (Ялта) — 1:1 (0:1) д.в. 2:2 по пен. 4:5.

Голы: Мейлах, 88; Поддячий, 103 — Минеев, 39; Кашлак, 91.

«Артек» (Ялта) — «Крымтеплица» (Молодежное) — 1:5 (1:2).

Голы: Татаринцев, 17 — Брамбилла, 3; Эрлих, 25; Ахунов, 52, 81, 90+1.

«Саки» (Саки) — «Океан» (Керчь) — 0:4 (0:1).

Голы: Светозаров, 22; Щербак, 55; Зубко, 71; Алаев, 80.

«Кызылташ-2» (Бахчисарай) — «Севастополь) — 0:7 (0:4).

Голы: Жабокрицкий, 6, 37 (с пен.); Куртиев, 21 (автогол), Османов, 28; Плешаков, 48, 62; Кива, 85.

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