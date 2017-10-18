Мэрия Омска потребовала от футбольного клуба 100 миллионов
Департамент имущественных отношений администрации Омска заявил иск против ООО «Футбольной клуб «Молния».
Департамент имущественных отношений администрации Омска заявил иск против ООО «Футбольной клуб «Молния».
Власти требуют 103,7 млн рублей. Отметим, месяцем ранее департамент направил еще один иск, но на меньшую сумму — 1,2 млн рублей. Спор касается доначисления арендной платы после переоценки кадастровой стоимости участка площадью 2919 кв. метров, предназначенного под строительство автокомплекса.
Ответчик зарегистрирован по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 191, основной вид деятельности — «прочая деятельность в области спорта». Владелец и руководитель ООО — известный в прошлом омский футболист Анатолий Лунин, выступавший в составе ФК «Молния». Фирма показывает небольшие результаты — так, выручка по итогам 2016 года составила всего 1,351 млн рублей. Ранее ООО не фигурировало в арбитражных процессах.