Мэрия Омска потребовала от футбольного клуба 100 миллионов

Власти требуют 103,7 млн рублей. Отметим, месяцем ранее департамент направил еще один иск, но на меньшую сумму — 1,2 млн рублей. Спор касается доначисления арендной платы после переоценки кадастровой стоимости участка площадью 2919 кв. метров, предназначенного под строительство автокомплекса.

Ответчик зарегистрирован по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 191, основной вид деятельности — «прочая деятельность в области спорта». Владелец и руководитель ООО — известный в прошлом омский футболист Анатолий Лунин, выступавший в составе ФК «Молния». Фирма показывает небольшие результаты — так, выручка по итогам 2016 года составила всего 1,351 млн рублей. Ранее ООО не фигурировало в арбитражных процессах.