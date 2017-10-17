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Денис Колодин завершил игровую карьеру
Бывший защитник сборной России и «Динамо» Денис Колодин сообщил корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой, что завершил игровую карьеру.
Бывший защитник сборной России и «Динамо» Денис Колодин сообщил корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой, что завершил игровую карьеру.
«Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть», — рассказал 35-летний Колодин.
Воспитанник камышинского футбола начинал карьеру в волгоградской «Олимпии». В РФПЛ Колодин выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу». Также выступал за саратовский «Сокол». В РФПЛ он сыграл 244 матча, забил 20 мячей. В составе сборной России Денис провёл 23 матча. Последним клубом Колодина был казахстанский «Алтай».