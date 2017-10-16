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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» побаивается «Спартак», «Локо» и «Зенит» терпят поражения

А бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана» лидирует на выборах президента Либерии. Обзор дня.

Источник: РИА "Новости"

Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая.

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» с минимальным счётом уступил тульскому «Арсеналу».

Единственный гол был забит на 73-й минуте — Кирилл Комбаров разогнался на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил мимо защитника на Эванса Кангва, который ударил в ближний угол ворот мимо Андрея Лунёва.

Для главного тренера «Зенита» Роберто Манчини сегодняшнее поражение стало первым в РФПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч чемпионата России впервые с 7 мая — беспроигрышная серия составила 15 матчей.

Несмотря на неудачный результат, «Зенит» (28 очков) остаётся лидером в таблице РФПЛ. «Арсенал» (17 очков) располагается на восьмой строчке.

«Рубин» обыграл на выезде «Ростов», прервав серию из четырёх поражений.

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте записал на свой счёт полузащитник казанцев Янн М`Вила. На 45-й минуте хавбек «Ростова» Жан Маер не реализовал пенальти. Таким образом, «Рубин» прервал свою серию из четырёх поражений в РФПЛ. Ростовская же команда проиграла в четвёртой игре чемпионата подряд, доведя свою серию без побед до семи матчей.

«Рубин» (17 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» (16) находится на 10-й строчке.

«Уфа» нанесла «Локомотиву» первое гостевое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ.

«Уфа» одержала победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Дмитрий Стоцкий с левого фланга отдал мяч Дмитрию Сысуеву, тот коротким пасом перевёл мяч в штрафную площадь, с левого угла Боян Йокич прострелил на дальнюю штангу, а Игбун удачно в касание переправил мяч в ворота.

«Уфа» набрала 17 очков и вышла на седьмое место в таблице Премьер-Лиги. «Локомотив» (26) — второй.

Отметим, что «железнодорожники» впервые в нынешнем чемпионате России проиграли на выезде.

Индонезийский голкипер скончался после столкновения с партнёром во время матча.

Вратарь индонезийского клуба «Персела» Чойрул Худа умер в больнице после столкновения со своим одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча чемпионата Индонезии с командой «Семен Паданг».

Сразу после инцидента 38-летнего вратаря доставили в больницу, где он скончался. У него были диагностированы серьёзные травмы головы и шеи.

Худу заменили на второй добавленной минуте к первому тайму, и матч продолжился. В итоге «Персела» одержала победу со счётом 2:0.

Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет.

Президент «Севильи» Хосе Кастро поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

Матч «Спартак» — «Севилья» состоится в Москве 17 октября, а 1 ноября команды встретятся в Испании.

После двух матчей «Севилья» (4 очка) возглавляет таблицу группы E, а «Спартак» (2) занимает третье место.

«Несомненно, шесть очков в матчах со «Спартаком» имеют важнейшее значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу. В предстоящем матче нет фаворита. Мы говорим о чемпионе своей лиги.

Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника. Хотя, конечно, мы будем стараться победить, — цитирует Кастро El Desmarque Sevilla.

Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом».

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Мауро Икарди, который забил свой третий гол с пенальти уже на 90-й минуте. В составе «Милана» отличились форвард Сусо и хавбек Джакомо Бонавентура. Таким образом, нерадзурри одержали седьмую победу в восьми матчах нового сезона чемпионата Италии, а «Милан» потерпел третье поражение подряд.

«Интер» (22 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» (12) находится на девятой строчке.

«Бетис» — «Валенсия» — 3:6. «Летучие мыши» вышли на второе место в Примере.

«Валенсия» победила «Бетис» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Девятерым участникам матча удалось стать авторами голов. У гостей по разу отличились Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш, Родриго, Сантьяго Лоренсо, Симоне Дзадза и Андреас Перейра, у хозяев — Хоэль Кэмпбелл, Арнальдо Антонио Санабрия и Кристиан Тельо.

«Валенсия» одержала четвёртую победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками. «Бетис» (13 баллов) находится на девятой строчке.

Веа лидирует на выборах президента Либерии после подсчёта 95,6% голосов.

Бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа лидирует после первого тура президентских выборов в Либерии после подсчёта 95,6% голосов, сообщает официальный сайт Национальной избирательной комиссии Либерии.

Веа набрал 572,374 голоса (39%) и опережает действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая (427,544 голоса, 29,1%). Если ни один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50% голосов, необходимых для победы, то будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов.

Первый тур выборов президента Либерии состоялся 10 октября. Если потребуется проведение второго тура выборов, то они пройдут 7 ноября.

Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).

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