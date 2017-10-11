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23:31 (мск), источник: ТАСС

Буффон может стать министром спорта Италии

ТАСС, 11 октября. Итальянский искусствовед и писатель Витторио Сгарби предложил вратарю туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону занять пост министра спорта Италии в случае победы его партии Rinascimento на выборах в парламент страны. Об этом Сгарби заявил в интервью итальянской версии журнала Vanity Fair.

Источник: РИА "Новости"

«Сначала он проявил интерес к программе нашей партии, после чего мы встретились в Триесте и заручились его поддержкой, — сказал Сгарби. — Если мы выиграем выборы, то Буффон, конечно, станет новым министром спорта. Джанлуиджи является уравновешенным человеком, который интересуется искусством и политикой».

Буффон с 2001 года является бессменным вратарем «Ювентуса», в составе которого стал 10-кратным чемпионом страны. Вместе со сборной Италии, за которую он провел 173 матча с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы-2012. Ранее вратарь заявил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Выборы в парламент Италии пройдут в 2018 году. Точная дата не определена. Согласно законодательству, они должны состояться не позднее 20 мая.

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