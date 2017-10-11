УЕФА назначил Фигу на пост футбольного советника

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Отмечается, что 44-летний бывший футболист будет работать с главой организации Александером Чеферином по ряду вопросов, включая технические аспекты футбола и правила игры. Кроме того, португалец станет одной из центральных фигур программы послов УЕФА.

«Фигу был великолепным футболистом, являлся образцом того, как стоит себя вести на поле и за его пределами, — сказал Чеферин. — Он очень уважаемая фигура в футболе, и я рад, что он присоединился к нашей команде».

На клубном уровне Фигу играл за португальский «Спортинг», испанские «Барселону» и «Реал», а также за итальянский «Интер». Всего за карьеру он провел 577 матчей на клубном уровне, в которых забил 93 гола. Он является четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным — Португалии и четырехкратным — Италии. В 2002 году он в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов, а годом ранее был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).