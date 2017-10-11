УЕФА назначил Фигу на пост футбольного советника
ТАСС, 11 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил бывшего полузащитника сборной Португалии Луиша Фигу на пост футбольного советника. Об этом сообщает
ТАСС, 11 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил бывшего полузащитника сборной Португалии Луиша Фигу на пост футбольного советника. Об этом сообщает
Отмечается, что 44-летний бывший футболист будет работать с главой организации Александером Чеферином по ряду вопросов, включая технические аспекты футбола и правила игры. Кроме того, португалец станет одной из центральных фигур программы послов УЕФА.
«Фигу был великолепным футболистом, являлся образцом того, как стоит себя вести на поле и за его пределами, — сказал Чеферин. — Он очень уважаемая фигура в футболе, и я рад, что он присоединился к нашей команде».
На клубном уровне Фигу играл за португальский «Спортинг», испанские «Барселону» и «Реал», а также за итальянский «Интер». Всего за карьеру он провел 577 матчей на клубном уровне, в которых забил 93 гола. Он является четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным — Португалии и четырехкратным — Италии. В 2002 году он в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов, а годом ранее был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
В составе сборной Португалии он становился бронзовым и серебряным призером чемпионата Европы.