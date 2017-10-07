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21:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ушел из жизни бывший тренер «Факела» Константин Сарсания

Экс-наставник скончался на 50-м году жизни.

Бывший наставник Константин Сарсания ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте питерского «Зенита» в субботу, 7 октября. Мужчине было 49 лет.

Причина его смерти пока не известна.

У руля воронежской команды известный в футбольных кругах специалист находился два с половиной года — с 12 августа 2010 до 30 ноября 2012 года.

Под руководством Сарсании команда вышла в четвертьфинал Кубка России и впервые за много лет вышла в Футбольную национальную лигу. Вернувшись во второй дивизион, «Факел» полгода не покидал лидирующие позиции.

РИА «Воронеж» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании.

Ушел из жизни бывший тренер воронежского «Факела» Константин Сарсания
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