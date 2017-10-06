ФК «Краснодар» показал чистый убыток впервые за несколько лет

ООО «Футбольный клуб Краснодар» опубликовало отчет о своих финансовых результатах за 2016 год. Выручка клуба в 2016 г. выросла на 14,1%, достигнув 3,84 млрд рублей. При этом чистая прибыль в 49 млн руб. сменилась убытком в 98,7 млн рублей.

За минувший год в 2,7 раза выросли коммерческие расходы клуба — с 45,2 млн руб. до 124,1 млн рублей. На 62% увеличились и траты на управление, которые достигли 49,6 млн рублей.



В целом, краснодарский клуб за последние два года существенно улучшил финансовые результаты — если с 2013 по 2014гг выручка поднялась со 115 млн руб. до 146,7 млн руб., то уже в 2015 г. она подскочила до 3,3 млрд рублей.



Убыток спортивная организация за период с 2012 по 2016гг показывала дважды — в 2013 году (220 млн рублей) и в 2016 году (98,7 млн рублей). В остальные годы прибыль составляла от 8 до 49 млн рублей, уточняет РБК-Юг.