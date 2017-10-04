Блаттер заявил, что кампанию против него «разожгли» англичане

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Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.

«Англичане были очень злы, и направили это на меня. Они подливали масла в огонь и подначивали американцев. Политики атаковали меня, затем это продолжилось через различных агентов. Они были не согласны, что не получили чемпионат мира. Они говорили: “Мы придумали футбола”. Они забыли про изобретение fair play и принятия поражения», — цитирует Блаттера Corrriere della sera.

Англия претендовала на проведение чемпионата мира 2018 года, но выбыла в первом туре голосования. В итоге турнир примет Россия.

Блаттер также рассказал об отношениях с нынешним главой ФИФА Джанни Инфантино, сменившем его на посту президента организации.

«Спустя два месяца после избрания он пришел ко мне домой. Мы кушали хлеб, салями и выпили по бокалу хорошего вина. Я спросил его, могу ли я забрать свои вещи из офиса и решить личные административные проблемы с ФИФА. Он сказал, что это не проблема, с тех пор я ничего не слышал об этом. Мои вещи до сих пор там», — сказал Блаттер.