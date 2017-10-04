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https://sport.mail.ru/news/football/31216920/
4 октября 2017, 14:22 | Футбол | Р-Спорт

Блаттер заявил, что кампанию против него «разожгли» англичане

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что кампанию против него, закончившуюся его дисквалификацией, «разожгли» англичане.

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил что кампанию против него закончившуюся его дисквалификацией разожгли англичане. Увеличить
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Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.

«Англичане были очень злы, и направили это на меня. Они подливали масла в огонь и подначивали американцев. Политики атаковали меня, затем это продолжилось через различных агентов. Они были не согласны, что не получили чемпионат мира. Они говорили: “Мы придумали футбола”. Они забыли про изобретение fair play и принятия поражения», — цитирует Блаттера Corrriere della sera.

Англия претендовала на проведение чемпионата мира 2018 года, но выбыла в первом туре голосования. В итоге турнир примет Россия.

Блаттер также рассказал об отношениях с нынешним главой ФИФА Джанни Инфантино, сменившем его на посту президента организации.

«Спустя два месяца после избрания он пришел ко мне домой. Мы кушали хлеб, салями и выпили по бокалу хорошего вина. Я спросил его, могу ли я забрать свои вещи из офиса и решить личные административные проблемы с ФИФА. Он сказал, что это не проблема, с тех пор я ничего не слышал об этом. Мои вещи до сих пор там», — сказал Блаттер.
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