Карпин, Кержаков сыграют за команду Кадырова против итальянцев в день рождения Путина

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«Для участия в товарищеском матче в Грозный приедут легенды российского и итальянского футбола», — говорится в сообщении.

Так, в составе команды главы Чечни «Лидер» будут играть известные российские экс-футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, а так же игроки республиканского клуба «Ахмат» и высокопоставленные лица республики.

Встреча состоится на 30-тысячном стадионе «Ахмат-Арена». В команде соперников — сборной Италии — сыграют Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.

Это уже второй матч между командой Кадырова «Лидер» и сборной ветеранов футбола Италии, проходящий в Грозном. В 2015 году товарищеская игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.