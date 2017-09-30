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30 сентября 2017, 19:47 | Футбол | Volga News

Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с победой над «Зенитом-2»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Зенит-2» (1:0), прошедший в субботу, 30 сентября.

После матча глава региона позвонил главному тренеру самарского клуба Андрею Тихонову и поздравил его с победой.

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов также договорились в ближайшее время провести рабочую встречу, на которой планируется обсудить планы развития клуба.
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