Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с победой над «Зенитом-2»

После матча глава региона позвонил главному тренеру самарского клуба Андрею Тихонову и поздравил его с победой.

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов также договорились в ближайшее время провести рабочую встречу, на которой планируется обсудить планы развития клуба.