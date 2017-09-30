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https://sport.mail.ru/news/football/31179630/
30 сентября 2017, 16:52 | Футбол | Pro Город Самара

«Крылья Советов» одержали победу над «Зенитом-2»

Теперь самарская команда отстает от лидера ФНЛ — красноярского «Енисея» — всего на одно очко.

В субботу, 30 сентября, в Самаре на стадионе «Металлург» прошел матч 16-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд ФНЛ, который закончился победой «Крыльев Советов» над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Самарцы забили единственный гол на 30 минуте матча. Красивый удар ножницами в падении метров с 11 нанес Сергей Корниленко. В итоге «Крылья» с минимальным счетом обыграли «Зенит-2» и сократили отставание в таблице от красноярского «Енисея», который теперь опережает команду Андрея Тихонова всего на одно очко.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 7 октября. На выезде в Воронеже самарцы сыграют против «Факела». Начало встречи — в 19:00.
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