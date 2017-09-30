Главным арбитром матча молодежной команды «Рубина» стала женщина

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главным арбитром матча молодежных команд казанского «Рубина» и пермского «Амкара» стала Анастасия Пустовойтова. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Twitter.

Для Пустовойтовой, которая является арбитром ФИФА, эта игра станет пятой на уровне молодежного первенства России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РубинАмкар_мол</a> отсудит арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова. Это пятый матч Анастасии на уровне Молодежного первенства?? <a href="https://t.co/HOsarLUogZ">pic.twitter.com/HOsarLUogZ</a></p>— «Рубин» Казань (@fcrk) <a href="https://twitter.com/fcrk/status/914017114670997505?ref_src=twsrc%5Etfw">30 вересня 2017 р.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>