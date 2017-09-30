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30 сентября 2017, 12:10 | Футбол | ИА Татар-информ

Главным арбитром матча молодежной команды «Рубина» стала женщина

Для Анастасии Пустовойтовой эта игра стала пятой в молодежном первенстве России.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главным арбитром матча молодежных команд казанского «Рубина» и пермского «Амкара» стала Анастасия Пустовойтова. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Twitter.

Для Пустовойтовой, которая является арбитром ФИФА, эта игра станет пятой на уровне молодежного первенства России.
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