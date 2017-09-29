Футболистки «Енисея» уступили пермской «Звезде»

Женская команда «Енисей» встретилась с лидером чемпионата — командой «Звезда-2005» из Перми, которая единолично возглавляет турнирную таблицу. Наши же девушки находятся на 6 месте из 8-ми. Для них этот год дебютный в элите российского женского футбола.



Игра прошла под диктовку команды гостей, «Звезда» открыла счёт уже на 11 минуте. «Енисей» имел несколько возможностей забить и пытался огрызаться. Женский футбол более эмоциональный, чем мужской, он изобилует различными жёсткими стыками. За драматическим спектаклем наблюдали несколько сотен зрителей, в том числе и тренерский штаб мужской команды — Дмитрий Аленичев и Егор Титов.



Стоит отметить, что это последняя домашняя игра красноярок в этом году, следующие два матча они проведут на выезде — на западе России: сначала против клуба «Рязань-ВДВ», затем сразятся с московским «Чертаново».





Роман РЫКОВ



