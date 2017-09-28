Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/31155947/
28 сентября 2017, 15:41 | Футбол | АиФ Калининград

«Балтика» имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-лигу — Алиханов

Калининградский футбольный клуб «Балтика» имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-лигу. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время видеоконференции с иностранными журналистами.

Балтика имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-лигу — Алиханов - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

О судьбе стадиона, который строится в областном центре к играм чемпионата мира по футболу 2018 года, избранного губернатора спросил бразильский журналист Силва Марсело.

«Безусловно, содержание стадиона — это определенный вызов для региона. Мы к этому готовы. Сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб “Балтика” имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-лигу. Это скажется на посещаемости домашних матчей. Кроме того, после турнира предусматривается использование футбольного стадиона как многофункционального комплекса для проведения спортивных соревнований и развлекательных мероприятий различного уровня», — ответил глава региона.

Отметим, что иностранный журналист уверяет, что после проведения мирового первенства в его стране, есть трудности в эксплуатации арен.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 сентября

Для кровообращения и работы мозга. Эксперты - об уникальности морошки

В Россию завезли новый общественный транспорт - электробус

«Альтернативы нет». Как изменится плата за коммуналку к 2035 году