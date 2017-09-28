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О судьбе стадиона, который строится в областном центре к играм чемпионата мира по футболу 2018 года, избранного губернатора спросил бразильский журналист Силва Марсело.

«Безусловно, содержание стадиона — это определенный вызов для региона. Мы к этому готовы. Сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб “Балтика” имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-лигу. Это скажется на посещаемости домашних матчей. Кроме того, после турнира предусматривается использование футбольного стадиона как многофункционального комплекса для проведения спортивных соревнований и развлекательных мероприятий различного уровня», — ответил глава региона.

Отметим, что иностранный журналист уверяет, что после проведения мирового первенства в его стране, есть трудности в эксплуатации арен.