«Балтика» имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-лигу — Алиханов
Калининградский футбольный клуб «Балтика» имеет хорошие шансы пробиться в
Премьер-лигу. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время видеоконференции с иностранными журналистами.
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О судьбе стадиона, который строится в областном центре к играм чемпионата мира по футболу 2018 года, избранного губернатора спросил бразильский журналист Силва Марсело.
«Безусловно, содержание стадиона — это определенный вызов для региона. Мы к этому готовы. Сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб “Балтика” имеет хорошие шансы пробиться в
Отметим, что иностранный журналист уверяет, что после проведения мирового первенства в его стране, есть трудности в эксплуатации арен.
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