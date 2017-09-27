Газзаев разлюбил профессиональный спорт

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В среду, 27 сентября, состоялось первое заседание комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП) при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на котором обсудили проектов государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта и направление «Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП», которое является частью Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».

Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Валерий Газзаев выступил с рядом предложений.

«Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства, тогда мы будем соответствовать финансовому fair play. У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов. Нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Депутат уже долгое время призывает к сокращению государственных дотаций профессиональных клубов. В октябре прошлого года он уже выступал в Госдуме с подобным предложением.

«На мой взгляд, количество профессиональных клубов надо сократить вдвое, а их содержание должно производиться за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний, которые должны получать соответствующие преференции и льготы от государства. Если подобные решения будут приняты, я уверен, крупные бизнес-структуры будут сами заинтересованы в том, чтобы принять участие в финансировании профессионального спорта», — сказал тогда Газзаев.

Летом этого года чиновник уже заявлял о намерении внести в парламент законопроект о сокращении количества клубов.

«В осенней сессии я планирую внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования, которое должно осуществляться исключительно за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний», — цитирует Газзаева «СЭ».

Бывший футболист и тренер неоднократно выражал несогласие с президентом РФС Виталием Мутко по ключевым вопросам развития футбола. В частности, Газзаев выступает за отмену лимита в чемпионате России, о чем неоднократно говорил в том числе и «Газете.Ru».

«Отмена лимита — это очень важный вопрос, для того чтобы в естественных условиях появлялись молодые российские футболисты. Мало будет футболистов, но в естественных условиях появятся Дзагоевы, появятся Смоловы, и так далее. Вот тогда мы будем действительно уже конкурентоспособны. Конкуренция что такое? Это качество. Есть конкуренция — есть качество. Вот сегодня мы осуждаем наши клубы Лиги чемпионов, Лиги Европы. Но у них тоже проблема. Они лимитированы в том, чтобы покупать сильных футболистов», — сказал чиновник.

Газзаев также не стесняется открыто критиковать руководство РФС.

«Время перемен настало давно. Но, к сожалению, люди, которые руководят российским футболом, либо некомпетентны, либо намеренно тормозят этот процесс, — утверждает депутат. — Мой проект реформ, предложенный еще в 2013 — 2014 годах, оказался неинтересен Министерству спорта и РФС. И вот куда мы в итоге пришли: провалено пять крупных турниров подряд (два чемпионата Европы, два чемпионата мира и Кубок конфедераций), у России нет успехов на международной арене ни на уровне сборной, ни на уровне клубов».

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» была создана в апреле 2014 года и ставит перед собой задачи повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, обеспечения успешного выступления российских спортсменов на международных соревнованиях и совершенствования системы подготовки спортивного резерва.

Валерий Газзаев в качестве тренера четырежды выиграл чемпионат России (один раз с «Аланией» и трижды — с ЦСКА) и Кубок УЕФА в 2005 году с ЦСКА. На посту главного тренера национальной сборной специалист провел девять матчей, одержал четыре победы, потерпел три поражения и дважды добился ничейного результата.