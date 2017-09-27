Газзаев разлюбил профессиональный спорт
Депутат Госдумы, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил с предложением сократить государственное финансирование профессионального спорта и предложил больше внимания уделять спорту массовому.
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В среду, 27 сентября, состоялось первое заседание комиссии по
Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Валерий Газзаев выступил с рядом предложений.
«Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и
Депутат уже долгое время призывает к сокращению государственных дотаций профессиональных клубов. В октябре прошлого года он уже выступал в Госдуме с подобным предложением.
«На мой взгляд, количество профессиональных клубов надо сократить вдвое, а их содержание должно производиться за счет частных инвестиций или
Летом этого года чиновник уже заявлял о намерении внести в парламент законопроект о сокращении количества клубов.
«В осенней сессии я планирую внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования, которое должно осуществляться исключительно за счет частных инвестиций или
Бывший футболист и тренер неоднократно выражал несогласие с президентом РФС Виталием Мутко по ключевым вопросам развития футбола. В частности, Газзаев выступает за отмену лимита в чемпионате России, о чем неоднократно говорил в том числе и «Газете.Ru».
«Отмена лимита — это очень важный вопрос, для того чтобы в естественных условиях появлялись молодые российские футболисты. Мало будет футболистов, но в естественных условиях появятся Дзагоевы, появятся Смоловы, и так далее. Вот тогда мы будем действительно уже конкурентоспособны. Конкуренция что такое? Это качество. Есть конкуренция — есть качество. Вот сегодня мы осуждаем наши клубы Лиги чемпионов, Лиги Европы. Но у них тоже проблема. Они лимитированы в том, чтобы покупать сильных футболистов», — сказал чиновник.
Газзаев также не стесняется открыто критиковать руководство РФС.
«Время перемен настало давно. Но, к сожалению, люди, которые руководят российским футболом, либо некомпетентны, либо намеренно тормозят этот процесс, — утверждает депутат. — Мой проект реформ, предложенный еще в 2013 — 2014 годах, оказался неинтересен Министерству спорта и РФС. И вот куда мы в итоге пришли: провалено пять крупных турниров подряд (два чемпионата Европы, два чемпионата мира и Кубок конфедераций), у России нет успехов на международной арене ни на уровне сборной, ни на уровне клубов».
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» была создана в апреле 2014 года и ставит перед собой задачи повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, обеспечения успешного выступления российских спортсменов на международных соревнованиях и совершенствования системы подготовки спортивного резерва.
Валерий Газзаев в качестве тренера четырежды выиграл чемпионат России (один раз с «Аланией» и трижды — с ЦСКА) и Кубок УЕФА в 2005 году с ЦСКА. На посту главного тренера национальной сборной специалист провел девять матчей, одержал четыре победы, потерпел три поражения и дважды добился ничейного результата.
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