Форма сборной СССР вошла в рейтинг 50 лучших в истории футбола по версии FourFourTwo
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Форма сборной СССР образца 1970 года заняла 33-е место в рейтинге 50 лучших в истории футбола по версии британского журнала FourFourTwo. Рейтинг был составлен c помощью консультанта спортивных брендов Нила Херда.
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«Форма сборной СССР на чемпионате мира, дополненная полностью черным комплектом вратаря Льва Яшина, выглядела угрожающе», — отмечается на сайте издания.
Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании образца 1986 года. На втором месте оказалась форма аргентинского клуба «Бока Хуниорс» 1981 года, а на третьем — команды Нидерландов 1976 года.
Чемпионат мира 1970 года прошел в Мексике. В групповом раунде советская команда под руководством Гавриила Качалина заняла первое место с пятью очками. В четвертьфинале сборная СССР уступила в дополнительное время команде Уругвая (0:1).
FourFourTwo — одно из ведущих британских футбольных изданий, которое также выпускается на разных языках во многих странах.
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