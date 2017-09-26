«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и одержал первую домашнюю победу в сезоне

«Амкар» одержал первую победу на своём поле в нынешнем чемпионате. На своём поле подопечные Гаджи Гаджиева разгромили дебютанта Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0.

Начало разгрому положил точный удара Януша Гола на 34-й минуте. Защитник гостей у своей штрафной ошибся с пасом, подарив мяч Николаю Зайцеву. Тот адресовал передачу Станислав Прокофьеву, который в одной касание скинул мяч под удар Голу: поляк из-за пределов штрафной ударил точно в угол.