«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и одержал первую домашнюю победу в сезоне
Пермские футболисты покинули зону вылета, поднявшись на 11-е место в таблице.
«Амкар» одержал первую победу на своём поле в нынешнем чемпионате. На своём поле подопечные Гаджи Гаджиева разгромили дебютанта
Начало разгрому положил точный удара Януша Гола на 34-й минуте. Защитник гостей у своей штрафной ошибся с пасом, подарив мяч Николаю Зайцеву. Тот адресовал передачу Станислав Прокофьеву, который в одной касание скинул мяч под удар Голу: поляк
Одержав вторую подряд победу в
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