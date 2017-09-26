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https://sport.mail.ru/news/football/31122774/
26 сентября 2017, 6:46 | Футбол | АиФ Прикамье

«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и одержал первую домашнюю победу в сезоне

Пермские футболисты покинули зону вылета, поднявшись на 11-е место в таблице.

«Амкар» одержал первую победу на своём поле в нынешнем чемпионате. На своём поле подопечные Гаджи Гаджиева разгромили дебютанта Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0.

Начало разгрому положил точный удара Януша Гола на 34-й минуте. Защитник гостей у своей штрафной ошибся с пасом, подарив мяч Николаю Зайцеву. Тот адресовал передачу Станислав Прокофьеву, который в одной касание скинул мяч под удар Голу: поляк из-за пределов штрафной ударил точно в угол.

Одержав вторую подряд победу в Премьер-лиге, подопечные Гаджи Гаджиева покинули зону вылета и поднялись на 11-е место. После 11 туров в их активе 11 очков. В следующем туре 30 сентября в Казани они встретятся с «Рубином».
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