Три футболиста «Рубина» вызваны в сборную России
(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игроки казанского «Рубина» Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Магомед Оздоев вызваны в расположение сборной России для подготовки к контрольным матчам против команд Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Матч против сборной Южной Кореи россияне проведут 7 октября в Москве, а 10 октября национальная команда сыграет в Казани против сборной Ирана. Подготовку к этим матчам подопечные Станислава Черчесова начнут в Новогорске 2 октября. Всего в состав сборной России вызваны 27 игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин», Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция).
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив», Москва), Магомед Оздоев («Рубин», Казань), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак», Москва), Евгений Чернов («Тосно»).
Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter